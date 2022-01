Am heutigen Samstag, den 08.01.2022, gastiert Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt. Wenn der BVB noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden will, muss ein Auswärtssieg her. Zuletzt lief es für die Dortmunder alles andere als rund. Aus den letzten vier Spielen konnten sie eine Partie gewinnen und ließen somit die Bayern an der Tabellenspitze davonziehen. Die Eintracht konnte die letzten drei Bundesligaspiele in Folge gewinnen und ist im Kampf um die Champions-League Plätze gut im Rennen. Wer startet besser in das neue Jahr?

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Bundesliga – Frankfurt vs. Dortmund: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund findet am Samstag, den 08.01.2022, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Wettbewerb : 1. Bundesliga, 18. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 18. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 08.01.2022, 18:30 Uhr

: 08.01.2022, 18:30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich bei einem Sturz mit einem E-Roller das Jochbein gebrochen. Er wird die Mannschaft gegen Borussia Dortmund aber von der Seitenlinie betreuen.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Eintracht vs. BVB: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen. Kommentator ist Wolff Fuss.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: So seht ihr das Spiel online im Livestream

Für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gibt es keinen kostenlosen Livestream im Internet. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 08.01.2022, um 18:30 Uhr hier im Überblick: