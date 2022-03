In der UEFA Europa League ist Eintracht Frankfurt am heutigen Mittwoch, den 9.3.2022, zu Gast bei Betis Sevilla.

Der Fußball-Bundesligist will im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis den Grundstein zum Einzug ins Viertelfinale legen. Die Hürde beim spanischen Tabellenfünften ab 18:45 Uhr erscheint allerdings ziemlich hoch. Im besten Fall kehren die Frankfurter am 18. Mai nach Sevilla zurück - dann steigt nämlich das Endspiel in der Hauptstadt Andalusiens.

Übertragung im Free-TV : Läuft Frankfurt vs. Betis im frei empfangbaren Fernsehen?

Alle Infos zum Europa League Spiel der Frankfurter Eintracht bei Betis Sevilla.

Eintracht Frankfurt vs. Betis Sevilla heute in der Europa League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Hinspiel zwischen Frankfurt und Sevilla findet am Mittwoch, den 9.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr im Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte von Real Madrid. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Danny Makkelie.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Betis Sevilla

: Eintracht Frankfurt, Betis Sevilla Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 09.03.2022, 18:45 Uhr

: 09.03.2022, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Benito Villamarin, Sevilla

: Benito Villamarin, Sevilla Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

Vor dem Duell mit dem Tabellenfünften der spanischen La Liga beendete die Eintracht mit dem 4:1 bei Hertha BSC nach zuvor drei Niederlagen ihre Negativserie in der Bundesliga. „Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss“, befand Eintracht-Trainer Glasner.

Frankfurt vs. Betis Übertragung: Wird das Achtelfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Hinspiel zwischen Frankfurt und Betis live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Europa-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht gegen Sevilla: Europa League auf RTL+ oder im kostenlosen Livestream?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow). Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Fankfurt und Sevilla wird allerdings nicht im kostenlosen Livestream übertragen. RTL+ zeigt die Partie in voller Länge. Für das Streamingportal muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch.