Heute trifft Eintracht Braunschweig am 15. Spieltag der 3. Liga im Montagsspiel auf die Würzburger Kickers. Mit einem Auswärtssieg kann Braunschweig sich weiter in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Die Würzburger wollen nach dem Auswärtssieg in Kaiserslautern nachlegen und brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf.

Wo wird das Montagsspiel in der 3. Liga zwischen Würzburg und Braunschweig heute live im Free-TV übertragen?

in der 3. Liga zwischen im übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 15. Spieltag findet ihr hier.

Montagsspiel Würzburg gegen Braunschweig: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Montagsspiel der 3. Liga zwischen Würzburg und Eintracht Braunschweig findet am heutigen Montag, den 08.11.2021, um 19:00 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig

: Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig Wettbewerb : 3. Liga, 15. Spieltag

: 3. Liga, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : Montag, 08.11.2021, um 19:00 Uhr

: Montag, 08.11.2021, um 19:00 Uhr Spielort: Flyeralarm-Arena, Würzburg

Würzburg gegen Braunschweig live im Stream und TV: Free-TV, Pay-TV, Magenta Sport?

Das heutige Montagsspiel in der 3. Liga zwischen Würzburg und Braunschweig wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Magenta Sport gesichert. Der Pay-TV Sender überträgt das Spiel live und in voller Länge. Gestreamt werden kann das Spiel ebenfalls kostenpflichtig bei Magenta.

Alle Infos zur Übertragung Würzburg gegen Braunschweig am 08.11.2021 um 19:00 Uhr: