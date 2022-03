In der 3. Bundesliga trifft am 30. Spieltag Gastgeber Eintracht Braunschweig am heutigen Samstag, 12.03.2022, auf den Herausforderer FC Saarbrücken.

Eintracht Braunschweig empfängt beim Heimspiel gegen FC Saarbrücken erstmals seit der Pandemie wieder mehr als 10.000 Zuschauer im Eintracht-Stadion. Am 30. Spieltag der dritten Bundesliga warten auf die Zuschauer ein Verfolgerduell zweier Traditionsteams. Braunschweig gegen Saarbrücken ist das Duell Dritter gegen Vierter: „Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der uns in viele Zweikämpfe verwickeln will. Wir können solche Spiele, wir werden viel agieren müssen. Gegenstöße und Konter müssen wir verhindern“, erklärte Braunschweigs Trainer Michael Schiele.

So seht ihr das Spiel der 3. Bundesliga im TV

Eintracht Braunschweig vs. FC Saarbrücken in der 3. Bundesliga: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Das Spiel Eintracht Braunschweig vs. FC Saarbrücken findet am Samstag, den 12.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 14:00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Braunschweig, FC Saarbrücken

: Eintracht Braunschweig, FC Saarbrücken Wettbewerb : 3. Bundesliga, 30. Spieltag

: 3. Bundesliga, 30. Spieltag Datum und Uhrzeit : 12.03.2022, 14:00 Uhr

: 12.03.2022, 14:00 Uhr Stadion/Spielort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht Braunschweig vs. FC Saarbrücken Übertragung: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Saarbrücken im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Für Fans der beiden Mannschaften gibt es gute Nachrichten. Das Spiel zwischen Braunschweig und Saarbrücken wird im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der NDR gesichert und zeigt die Partie ab 14 Uhr live.

Eintracht Braunschweig vs. FC Saarbrücken am 12.03.2022: Die 3. Bundesliga live im Stream auf Magenta Sport

Alle Partien der dritten Bundesliga können beim Pay-TV-Sender Magenta Sport der Telekom angeschaut werden. Samstags sowie dienstags gibt es außerdem die Möglichkeit, die parallel ausgetragenen Begegnungen in einer Live-Konferenz zu verfolgen.

Aufstellungen Eintracht Braunschweig gegen FC Saarbrücken am 12.03.2022

Die voraussichtliche Aufstellung von Gastgeber Eintracht Braunschweig und Herausforderer FC Saarbrücken am 12.03.2022:

Eintracht Braunschweig: Fejzic – Kijewski, Behrendt, Schultz, Marx – Krauße, Nikolaou – Maulthaup, Henning, Consbruch – Lauberbach

FC Saarbrücken: Batz – Zellner, Boeder, Becker – Krätschmer, Gnaase, Zeitz, Scheu, Ernst – Jacob, Jänicke