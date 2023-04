Am Samstag, den 8. April. 2023, ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Der Gastgeber aus Braunschweig steckt mitten im Abstiegskampf. Jedoch befindet sich das Team von Michael Schiele zurzeit in guter Form, zuletzt gab es zwei Siege aus drei Spielen. Der FCK feierte nach einem furiosen Comeback am vergangenen Spieltag ein Remis gegen Heidenheim.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern und die Übertragung im TV und Stream.

Eintracht Braunschweig gegen 1. FCK – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag, den 08.04.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern

: Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 27. Spieltag, 2. Bundesliga

: 27. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 08.04.2023, 13:00 Uhr

: Samstag, 08.04.2023, 13:00 Uhr Spielort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht Braunschweig möchte die gute Form auch im Spiel gegen Kaiserslautern bestätigen.

Wer überträgt das Spiel zwischen Braunschweig und dem 1. FCK im TV?

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 4 als Einzelspiel.

Eintracht Braunschweig vs. FCK heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 4 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 4 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Go, WOW, Onefootball

