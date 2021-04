Ab auf den Campingplatz! In der Doku-Soap „Einmal Camping, immer Camping“ auf Vox geht es um Freud und Leid beim Campingurlaub. Im Mittelpunkt des Formats stehen mehrere Paare und ihre lustigen Abenteuer auf dem Campingplatz.

Am 11.04.2021 ist die achte Staffel gestartet. Wann geht es weiter? Die Sendetermine, Sendezeit sowie Infos zu den neuen Folgen und den Darstellern findet ihr in dieser Übersicht.

„Eimal Camping, immer Camping“ Staffel 8: Das war Folge 1

In Folge 1 der neuen Staffel begleitete die Doku drei Paare, die auf ganz unterschiedliche Weise campen.

Annette & Andi

Anette und Andi zieht es mit ihrem Wohnwagen an den Bodensee. Die beiden haben sich einen Wohnwagen zugelegt und der wird jetzt vor der Reise in Arbeitsteilung auf Vordermann gebracht. Er putzt und sie sagt ihm, wo.

Anette und Andi vor ihrem Wohnwagen am Bodensee

© Foto: TVNOW / Tokee bros.

Moritz & Michele

Leinen los! Moritz und Michele gehen an Bord eines Hausbootes. Purer Luxus auf begrenztem Raum mitten auf dem Wasser.

Nicki & Carola

Ein Retrobulli hat Nickis Herz im Sturm erobert. Mutti mag ihn nicht. Bald gehen Mutter und Tochter getrennte Wege.

Sendetermin und Sendezeit:

Sonntag, 11.04.2021 um 18.10 Uhr auf Vox

„Einmal Camping, immer Camping“: Folge 2 am 18.04.2021

Exotische Tiere im Heimaturlaub. Besuch auf einer Straußenfarm. Der Abend endet feucht fröhlich mit einer Ermahnung des Platzwarts.

Moritz & Michele

Berlin City Girl. Michele braucht ein Foto vor dem Brandenburger Tor, Moritz eine echte Berliner Currywurst.

Nicki & Carola

Weinkönigin trifft Miss Vize-Winterberg. Nicki schwelgt im Rheintal in Erinnerungen an vergangene Titel. Carola hat die Lampen an.

Sendetermin und Sendezeit:

Sonntag, 18.04.2021 um 18.10 Uhr auf Vox

„Einmal Camping, immer Camping“: Folge 3 am 25.04.2021

Ralle & Conny

Heimat-Urlaub an der Ostsee. Ralle hat von seinem Kumpel einen Geheimtipp bekommen. Mit einer rollenden Minibar geht es Richtung Grömitz.

Jamie & Loraine

Mädelstrip nach Sylt. Die Freundinnen Jamie und Loraine verreisen das erste Mal gemeinsam. Vom Dachzelt Seeluft schnuppern ist ihr Plan. Kaum angekommen, müssen sie auf dem Campingplatz umziehen. Abenteuer-Trip in den Schwarzwald.

Fabian & Markus

Mit einem knallroten VW Bulli ziehen Fabian und Markus los

Sendetermin und Sendezeit:

Sonntag, 25.04.2021 um 18.10 Uhr auf Vox

„Einmal Camping, immer Camping“: Folge 4 am 02.05.2021

Conny & Ralle

Conny hat verschlafen, Ralle ist sauer. Für fangfrischen Fisch vom Kutter sind sie zu spät dran. Auf Sylt weht eine frische Brise. Die treibt nicht nur die männlichen Nachbarn aus dem Wohnmobil gegenüber an, sondern auch das Surfbrett.

Jamie & Loraine

Jamie und Loraine wollen endlich aufs Wasser.

Fabian & Markus

Im Schwarzwald sind Fabian und Markus umgezogen. Vom Campingplatz in ein Tipi. Ganz naturbelassen im Wald – ohne Toilettenspülung.

Sendetermin und Sendezeit:

Sonntag, 02.05.2021 um 18.10 Uhr auf Vox