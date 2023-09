Es ist wieder „FilmMittwoch im Ersten“. Am 06.09.2023 wiederholt der Sender den Film „Ein todsicherer Plan“. In dem Drama dreht sich alles um einen Banküberfall, der nicht ganz so klappt, wie geplant.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Ein todsicherer Plan“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im Mai 2014 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am 6. September 2023 zur Primetime. Wer ihn verpasst, hat Glück: Der Film wird in der Nacht zum Donnerstag wiederholt.

Der Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 06.09.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 07.09.2023, um 00:30 Uhr

Gibt es „Ein todsicherer Plan“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der ARD-Mediathek zur Verfügung steht, war vorab nicht bekannt. Da aber die „FilmMittwoch im Ersten“-Filme für gewöhnlich immer im Nachhinein in der Mediathek zu sehen sind, ist es wahrscheinlich, dass „Ein todsicherer Plan“ auch als Wiederholung zur Verfügung stehen wird.

Worum geht es in „Ein todsicherer Plan“?

Erst wird seine Schreinerei geschlossen, dann droht Klaus Roth die Privatinsolvenz. Er sieht nur einen einzigen Ausweg: Zusammen mit dem ehemaligen Afghanistansoldaten Achim Buchert plant er einen Überfall auf einen Geldtransporter. Doch kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Verzweifelt verschanzen sie sich mit fünf Bankmitarbeitern als Geiseln in der Filiale. Erst sieht es so aus, als könnte der örtliche Polizeihauptmeister die Situation friedlich regeln und Klaus Roth spielt mit dem Gedanken aufzugeben. Doch sowohl die LKA-Einsatzleiterin Beck als auch Buchert bleiben hartnäckig. Für Roth, Vater einer Tochter, geht es nicht nur um das Geld, sondern auch um seine Würde: Sein Betrieb wäre nie in die Insolvenz gerutscht, hätte ihm die Bank nicht grundlos den Kredit gekündigt. Während das Duo in der Bank die Verteidigung organisiert und unter den Bankangestellten der Kreditfall Roth diskutiert wird, wird draußen der Zugriff vorbereitet…

Klaus Roth (Richy Müller, l.) und Achim Buchert (Martin Butzke) wollten einen Geldtransport überfallen und danach verschwinden. Dieser Plan ist schiefgegangen. Aber wie aus dieser Situation wieder herauskommen?

© Foto: SWR/Johannes Krieg

Die Besetzung von „Ein todsicherer Plan“ im Überblick

Richy Müller übernimmt die Rolle des verzweifelten Schreiners Klaus Roth. Vielen Zuschauern dürfte er als Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Thorsten Lannert bekannt sein. Wer ist sonst noch im Cast?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Richy Müller – Klaus Roth

Martin Butzke – Achim Buchert

Julia Brendler – Alexandra Beck

Christian Beermann – Martin Huttenlocher

Claudia Eisinger – Miriam Nohe

Michaela Caspar – Gisela Rilling

Frederick Lau – Sascha Schmidt

Sebastian Gerold – Martin Klein

Rainer Furch – Michael Witt

Anke Sevenich – Anne Roth

Wann und wo wurde „Ein todsicherer Plan“ gedreht?

Gedreht wurde der Film von Juli bis August 2013. Als Drehort diente Ladenburg. In der Römerstadt wurde unter anderem auf dem Marktplatz gedreht.