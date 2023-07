Die beliebte Filmreihe „Ein Sommer in...“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF entführt die Zuschauer am Sonntag, 16.07.2023, im Rahmen des „Herzkinos“ nach Mykonos. In „Ein Sommer auf Mykonos“ möchten Jana und Susanne eigentlich einen Mutter-Tochter-Urlaub machen, doch vor Ort trifft Jana auf ihren Vater, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Daraufhin würde sie am liebsten sofort wieder verschwinden, wäre da nicht der charmante Nikos...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Ein Sommer auf Mykonos“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 16.07.2023, entführt die Filmreihe „Ein Sommer in...“ die Zuschauer auf die griechische Insel Mykonos – mit all ihren historischen Windmühlen und wunderschönen Stränden. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2020. Jetzt läuft der 90-minütige Film erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Ein Sommer auf Mykonos“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Ein Sommer auf Mykonos“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Ein Sommer auf Mykonos“

Eigentlich soll es ein Mutter-Tochter-Urlaub werden, denkt Hundetrainerin Jana, als sie mit ihrer Mutter Susanne auf Mykonos ankommt. Doch vor Ort trifft Jana überraschend auf ihren Vater Jens und erfährt, dass ihre Mutter heimlich ein Treffen mit ihm eingefädelt hat. Jana hat seit vielen Jahren keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater und legt darauf auch keinen großen Wert mehr. Jens war als Schiffbauingenieur in der ganzen Welt unterwegs und hatte seine Tochter immer seltener gesehen. Für Jana fühlte sich die Beziehung nur noch an wie ein Dauerauftrag. Jetzt ist Jens im Ruhestand und Herr eines herrlichen Segelboots. Susannes Plan ist es, Jens zu verpflichten, für Janas Tiermedizinstudium aufzukommen. Sie selbst kann ihre Tochter nicht mehr umfassend unterstützen, da sie zwei Monate zuvor arbeitslos geworden ist. Das hat sie ihrer Tochter aber noch nicht gebeichtet. Für Jana ist es undenkbar, ausgerechnet von Jens Geld anzunehmen. Die Lage scheint aussichtslos.

Jana würde am liebsten abhauen, wäre da nicht der charmante Nikos, der sich sehr um sie bemüht. Das Ganze spitzt sich zu, als Jens von der griechischen Polizei – ausgerechnet von Nikos – verhaftet wird. Plötzlich liegen die Dinge anders. Jana muss ihrem Vater helfen, anstatt seine Hilfe anzunehmen. Dabei beschreitet sie unkonventionelle Wege, die wiederum Nikos ordentlich in die Bredouille bringen. Aber Vater und Tochter kommen sich näher, und so versöhnt sich nach einigen nahezu strafbaren Turbulenzen die kleine Familie – und alle drei gehen friedlich ihrer Wege. So klärt Jana nicht nur ihre Beziehung zu den Eltern, sondern lernt durch die neu gewonnene Unabhängigkeit, auch Ja zur Liebe zu sagen.

Jens Hansen (Michael Fitz) will seiner Tochter Jana (Valerie Huber) bei der Finanzierung ihres Studiums helfen – und macht einen schwerwiegenden Fehler, indem er das auf dem Boot gefundene Geld nicht bei der Polizei abgibt.

© Foto: ZDF/Antonis Farmakas

Die Besetzung von „Ein Sommer auf Mykonos“ im Überblick

In der griechischen Episode der beliebten „Ein Sommer in...“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Jana Johannson – Valerie Huber

Nikos Sakalidis – Daniel Rodic

Susanne Johannson – Ann-Kathrin Kramer

Jens Hansen – Michael Fitz

Britta Papadakis – Nina Kronjäger

Mario Kapino – Deniz Arora

Alexandra Nikolaidis – Sarah Melis

Wo wurde „Ein Sommer auf Mykonos“ gedreht?

In „Ein Sommer auf Mykonos“ steht, wie der Name des Filmes es bereits sagt, die griechische Insel Mykonos im Mittelpunkt. Außerdem wurden einige Szenen auf der Insel Paros gedreht. Zu sehen sind auch die noch verbliebenen sechs historischen Windmühlen, Kato Mili, die ein Wahrzeichen der Insel darstellen. Gedreht wurde vom 1. Juli bis zum 26. Juli 2019.