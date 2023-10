Das „Herzkino“ im ZDF verspricht den Zuschauern am Sonntag, 08.10.2023, wieder einen emotionalen Spielfilm: In „Ein Sommer auf Malta“ ist Franka beruflich auf der Insel. Sie soll den Schulleiter einer Sprachschule wieder auf Spur bringen, doch die beiden haben andere Vorstellungen vom Unterrichten. In ihrer Freizeit lernt sie dann den charmanten Till kennen und verliebt sich direkt in ihn. Doch dann stellt sich heraus, dass er ein Hochstapler ist...

Gibt es den Film auch in der Mediathek? Wer spielt mit? Und wo wurde er gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und mehr findet ihr hier in der Übersicht.

„Ein Sommer auf Malta“: ZDF-Sendetermin

Das ZDF sorgt im Rahmen des „Herzkinos“ wieder für reichlich Romantik: Am Sonntag, 8. Oktober 2023, zeigt das Zweite den Spielfilm „Ein Sommer auf Malta“. Der Film hat eine Länge von etwa 90 Minuten und wird nicht wie normalerweise zur Primetime, sondern fünf Minuten später, also um 20:20 Uhr, ausgestrahlt. Im Anschluss wird er nicht wiederholt.

„Ein Sommer auf Malta“: ZDF-Mediathek

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Ein Sommer auf Malta“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Ein Sommer auf Malta“

Während andere auf Malta Urlaub machen, ist Franka Eyckner beruflich dort. Als Controllerin einer Sprachschule soll sie den dortigen Schulleiter wieder auf Spur bringen, doch wird dabei mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Denn obwohl John verspricht, sich zu bessern, ist davon keine Spur zu sehen. Er und Franka haben einfach andere Vorstellungen davon, Menschen eine Sprache beizubringen. Als Franka ihm schließlich mit einer Kündigung droht, knickt er doch noch ein. Doch aus Angst, sein Kurs könnte durchfallen, manipuliert er einen Test, was Franka herausfindet.

Während es mit John eher schlecht läuft, lernt Franka in ihrem Hotel den Handwerker Till kennen. Die beiden befinden sich direkt auf einer Wellenlänge. Franka genießt die Zweisamkeit mit ihm, bis sie herausfindet, dass sie für ihn nicht die einzige Frau ist. Es stellt sich heraus, dass er ein Hochstapler ist. Zusammen mit den anderen beiden betroffenen Frauen, Cleo und Maria, möchte sie ihm das Handwerk legen. Doch Till verkündet Franka, dass er sich ernsthaft in sie verliebt hat und die Beziehung zu den anderen beiden Frauen für sie aufgibt. Franka schwankt: Meint er es ernst?

Franka Eyckner (Katharina Nesytowa) und der chaotische Schulleiter John (Michael Epp, r.) könnten unterschiedlicher nicht sein, weshalb es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihnen kommt. Auch Inspector Borg (Antony Edridge) versucht zu schlichten.

© Foto: ZDF/Frank Dicks

Die Besetzung von „Ein Sommer auf Malta“ im Überblick

Die bekannte deutsch-russische Schauspielerin Katharina Nesytowa, die vor allem aus der beliebten Serie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ bekannt ist, übernimmt die Hauptrolle der Franka Eyckner. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Ein Sommer auf Malta“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Franka – Katharina Nesytowa

John – Michael Epp

Till – Eugen Bauder

Pia – Adisat Sementisch

Sina – Ana-Carolina Kleine

Cleo – Claudia Kottal

Maria – Anja Antonowicz

Lucy – Victoria Schranz

Eliza – Michela Farrugia

Mario – Anthony Ellul

Inspector Borg – Anthony Edridge

Wo wurde „Ein Sommer auf Malta“ gedreht?

Traumhafte Buchten, felsige Steilküsten und kristallklares Wasser – die idyllische Kulisse in „Ein Sommer auf Malta“ zieht die Zuschauer in ihren Bann. Die Dreharbeiten des Spielfilms liefen von Ende April bis Ende Mai 2023. Gedreht wurde dabei, wie es der Name des Filmes bereits sagt, auf Malta. Über konkrete Locations war vorab nicht viel bekannt. Zu den Drehorten zählten jedoch die Hauptstadt Valletta sowie das bekannte Fischerdorf Marsaxlokk.