Der 1. April 2023 ist im Ersten für ein besonderes Thriller-Drama reserviert: In „Ein Schritt zum Abgrund“ hat Jana sich gegen eine Karriere in der medizinischen Forschung und für ein Leben an der Seite ihrer großen Liebe Christian entschieden. Doch eines Morgens, als sie ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln...

Gibt es die Episoden in der ARD-Mediathek? Worum geht es in den Folgen genau? Wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Ein Schritt zum Abgrund“: Wann startet die Serie im Ersten?

Der Abend des 1. Aprils 2023 ist im Ersten für einen besonderen Event-Vierteiler reserviert: „Ein Schritt zum Abgrund“ verfolgt das Leben der erfolgreichen und souveränen Ärztin Jana Hansen, deren Leben von einem Tag auf den anderen durch eine schockierende Entdeckung aus den Fugen gerät. Der Startschuss der Episoden fällt zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Ein Schritt zum Abgrund“: Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Die neue Event-Serie „Ein Schritt zum Abgrund“ umfasst insgesamt vier Episoden, die alle eine Länge von rund 45 Minuten haben.

„Ein Schritt zum Abgrund“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt die vier Folgen von „Ein Schritt zum Abgrund“ direkt hintereinander am Samstag, 1. April 2023. Los geht es zur Primetime um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Der Verdacht“ am 01.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Die Lüge“ am 01.04.2023 um 21:00 Uhr

Folge 3: „Die Täuschung“ am 01.04.2023 um 21:45 Uhr

Folge 4: „Die Falle“ am 01.04.2023 um 22:30 Uhr

„Ein Schritt zum Abgrund“: Wiederholung im Ersten

Wer „Ein Schritt zum Abgrund“ zur Erstausstrahlung im TV verpasst, hat Glück: Das Erste zeigt zu einem späteren Zeitpunkt eine Wiederholung der einzelnen Episoden.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Der Verdacht“ am 02.04.2023 um 01:15 Uhr

Folge 2: „Die Lüge“ am 02.04.2023 um 02:00 Uhr

Folge 3: „Die Täuschung“ am 02.04.2023 um 02:45 Uhr

Folge 4: „Die Falle“ am 02.04.2023 um 03:30 Uhr

Gibt es „Ein Schritt zum Abgrund“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für „Ein Schritt zum Abgrund“ gilt online first. Die einzelnen Episoden sind dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr die Folgen auch im Nachhinein als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Ein Schritt zum Abgrund“

Jana hat sich gegen eine Karriere in der medizinischen Forschung in München und für ein Leben als Ärztin und an der Seite ihrer großen Liebe Christian in dessen Heimatstadt Husum entschieden. Während sich Christian als Projektentwickler um große Bauvorhaben kümmert, führt Jana ihre eigene Praxis und sichert der Familie ein gutes Einkommen. Ihr Leben scheint perfekt: Ihre Ehe ist auch nach vielen Jahren immer noch leidenschaftlich, sie engagiert sich an der Schule ihrer Tochter Lotta und ist immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Jana ist eine Frau, der die Menschen vertrauen. Christians alte Freunde sind auch ihre Freunde geworden.

Doch eines Morgens, als Jana ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln, ist aber nicht imstande, ihren Mann mit dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Souveränität schwindet von Tag zu Tag und das Misstrauen setzt sich fest wie ein bösartiges Geschwür. Jana wirft all ihre Prinzipien über Bord, überprüft heimlich Christians Handy, seine E-Mails, folgt ihm nach der Arbeit und findet: nichts! Erst als sie schließlich sein Auto durchsucht, stößt Jana auf ein Geheimnis, dessen Ausmaß sie zutiefst erschüttert...

In „Ein Schritt zum Abgrund“ stecken die Ärztin Jana Hansen (Petra Schmidt-Schaller) und ihr Mann Christian (Florian Stetter) in einer Familienkrise, denn es gibt einige Geheimnisse zwischen ihnen.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

„Ein Schritt zum Abgrund“: Die vier Folgen im Episodenguide

In der neuen Serie „Ein Schritt zum Abgrund“ gerät die erfolgreiche Ärztin Jana Hansen auf der Suche nach der Wahrheit in einen Strudel aus Misstrauen und Angst, der sie immer weiter von sich selbst entfernt und direkt an den Abgrund führt. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Der Verdacht“

Jana Hansen führt als Ärztin, Ehefrau und Mutter ein erfülltes Leben, das sie sich genau nach ihren Vorstellungen aufgebaut hat. Die selbstbewusste Medizinerin leitet eine gut laufende Gemeinschaftspraxis und bestreitet das Einkommen ihrer Familie. Mit ihrem Mann Christian, für den sie in dessen Heimatstadt Husum gezogen ist, bildet Jana ein harmonisches Elternpaar, das sich die Erziehung der zehnjährigen Lotta fair aufteilt. Da es auch nach 15 gemeinsamen Jahren zwischen Jana und Christian noch leidenschaftlich knistert, käme ihr niemals ein Zweifel an seiner Treue. Warum er als Projektentwickler länger als sein Team arbeiten muss oder nach abendlichen Kundenterminen häufig auswärts übernachtet, kann Christian auf seine charmante Art schlüssig erklären. Als die brünette Jana eines Morgens ein blondes Haar an seinem Schal findet, befürchtet sie plötzlich das bislang Unvorstellbare. Ohne dass ihr Mann etwas merkt, versucht Jana nun herauszufinden, ob sich ihr Verdacht bestätigt.

Folge 2: „Die Lüge“

Der Schock sitzt tief: Jana weiß jetzt, dass ihr Mann Christian eine Affäre hat. Besonders weh tut, wie schamlos er lügt und ihr vorgaukelt, alles existiere nur in ihrer Fantasie. In einer Mischung aus Schmerz, Wut und Enttäuschung überlegt Jana, ihn sofort zu verlassen. Als Christian spät nachts betrunken von seiner Geburtstagsfeier nach Hause kommt, merkt er nicht, dass seine Koffer im Flur stehen. Jana ist jedoch zu stolz und zu stark, um als Betrogene die Opferrolle zu akzeptieren. Die selbstbewusste Praxischefin möchte Klarheit und Kontrolle über die unerwartete Krise. Als sich Jana ihrer Praxiskollegin Pari Farhadi anvertraut, beginnt sie erst das wahre Ausmaß von Christians Doppelleben zu realisieren. Seine deutlich jüngere Geliebte, über die Jana zu recherchieren beginnt, ist zudem keine Unbekannte. Ohne die Karten auf den Tisch zu legen, nutzt die Ärztin die Gelegenheit für eine unausgesprochene Konfrontation. Was nun ans Licht kommt, macht die Situation noch dramatischer als von Jana befürchtet.

Folge 3: „Die Täuschung“

Jana hat herausgefunden, dass ihr Mann Christian sie nicht nur länger betrügt als gedacht, sondern dass alle außer ihr Bescheid wissen und ihn decken! Sogar sein Vater Jeppe und ihre Praxiskollegin Pari Farhadi stehen auf seiner Seite. Trotzdem gibt sich die Betrogene zum Schein mit seinen Beteuerungen zufrieden und lässt sich ihren Schmerz nicht anmerken. Um mit ihrem nichtsahnenden Gatten abzurechnen, muss Jana seine Finanzen kennen. Bei einer Verabredung zu zweit verführt sie ihren Nachbarn Frederick, Christians Freund und Steuerberater. Was die Ärztin erfährt, macht den Vertrauensbruch noch dramatischer. Ihr Gatte führt nicht nur ein Doppelleben, sondern steckt auch finanziell in Schwierigkeiten, die er vor ihr verheimlicht. Wenn Jana nicht sofort eingreift, droht sie alles zu verlieren, wofür sie so hart gearbeitet hat! Um Christians Geliebte manipulieren zu können, setzt Jana eine junge Frau auf sie an, die sich mit der Schwangeren anfreunden soll.

Folge 4: „Die Falle“

Jana steht nicht nur privat, sondern auch beruflich unter Druck. Selbst auf ihre Freundin und Kollegin Pari Farhadi kann sich die sonst so selbstsichere Praxischefin nicht mehr verlassen. Ihrer zehnjährigen Tochter Lotta und ihrem Mann Christian gegenüber versucht Jana die Fassade zu wahren. Vielleicht gibt es einen Weg zurück in das glückliche Familienleben mit Christian? Doch ein Anruf seiner Geliebten macht jegliche Hoffnung zunichte, und Janas Nehmerqualitäten sind erschöpft. Inzwischen weiß die Betrogene alles über das Doppelleben ihres Mannes, liest heimlich seine Handykorrespondenz mit und versucht den kompletten finanziellen Ruin durch seine windigen Bauprojekte abzuwenden. Zudem möchte sie niemandem mehr etwas vorspielen – weder Fredericks Ehefrau Wiebke noch den Eltern ihrer jüngeren Konkurrentin. Als sie mit Christian zum Abendessen bei Knud und Mette aufbricht, ahnt er nicht, dass sie zum finalen Schlag ausholt...

Die Besetzung von „Ein Schritt zum Abgrund“ im Überblick

Die bekannte deutsche Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, die 2021 für ihre Rolle als Ermittlerin in „Die Toten von Marnow“ ausgezeichnet wurde, schlüpft in die Rolle der erfolgreichen Ärztin Jana Hansen. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Ein Schritt zum Abgrund“? Die Besetzung der Serie im Überblick:

Rolle – Darsteller

Jana Hansen – Petra Schmidt-Schaller

Christian Hansen – Florian Stetter

Lotta Hansen – Tilda Wunderlich

Laura Andresen – Valerie Huber

Pari Farhadi – Neda Rahmanian

Ove Brörnsen – Tilo Nest

Frederick – Johann von Bülow

Wiebke – Tessa Mittelstaedt

Mette Andresen – Anna Loos

Knud Andresen – Oliver Stokowski

Jeppe Hansen – Hermann Beyer

Amid Ouadi – Husam Chadat

Marlene Schuhmann – Lo Rivera

Anna von Haidhausen – Merle Collet

Lüder Olsen – Axel Werner

Janis Dölmann – Thorsten Vogt

Fiete Baumann – Luan Gummich

Herr Huber – Jochen Runge

Louisa – Rose Meschke

Schulsekretärin – Christiane Justen-Hennings

Dr. Mersen – Nina Prasse

Wo wurde „Ein Schritt zum Abgrund“ gedreht?

Der Event-Vierteiler „Ein Schritt zum Abgrund“ basiert auf der BBC-Serie „Doctor Foster“ und ist eine Produktion im Auftrag der ARD Degeto. Die Dreharbeiten zu dem Thriller-Drama fanden vom 4. Mai bis zum 6. Juli 2021 statt. Gedreht wurde in der Stadt Husum in Schleswig-Holstein und Umgebung.