Am 33. Spieltag der 3. Liga empfängt Dynamo Dresden den SV Waldhof Mannheim. Vor dieser Partie trennen die beiden Mannschaften lediglich zwei Punkte in der Tabelle. Der Gastgeber aus Dresden möchte nach der Niederlage in Saarbrücken den nächsten Heimsieg feiern. Dem SV Waldhof Mannheim gelang zuletzt zwei Siege in Folge, diesen Aufschwung will das Team von Christian Neidhart in Dresden fortsetzen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Dynamo Dresden gegen den SV Waldhof Mannheim und die Übertragung im TV und Stream.

Dynamo Dresden vs. SV Waldhof Mannheim – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 22.04.2023, trifft Dynamo Dresden auf den SV Waldhof Mannheim. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, SV Waldhof Mannheim

: Dynamo Dresden, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb : 3. Liga 2022/23, 33. Spieltag

: 3. Liga 2022/23, 33. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 22.04.2023, 14:00 Uhr

: Samstag, 22.04.2023, 14:00 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Der SV Waldhof Mannheim kann mit einem Sieg an Dresden vorbeiziehen.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

3. Liga live: Dynamo Dresden gegen Mannheim im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem SV Waldhof Mannheim wird live im Free-TV übertragen. Der Sender MDR überträgt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr mit dem Anpfiff der Partie.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Dynamo Dresden gegen SV Waldhof Mannheim: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Dresden gegen Mannheim überträgt der MDR parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : MDR

: MDR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: mdr.de, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.