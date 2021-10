Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen: In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 30.10.2021 um 13:30 Uhr zum bereits 19. Duell der beiden Vereine. Der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften bringt keinen Favoriten hervor: Fünf Partien gingen an Dresden, eine mehr konnte Sandhausen für sich entscheiden. In den restlichen sieben Spielen trennten sie sich mit einem Unentschieden. Ähnlich sieht es in der Tabelle vor dem 12. Spieltag der 2. Bundesliga aus. Nach elf Spieltagen liegen beide Teams in der unteren Tabellenhälfte, Dynamo besetzt mit 13 Punkten den zwölften Rang, etwas weiter hinten sind die Sandhäuser auf Platz 16 angesiedelt. Mit einem Sieg könnte einer der beiden Mannschaften einen wichtigen Schritt raus aus dem Abstiegskampf machen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und SV Sandhausen live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 12. Spieltag findet ihr hier.

Dynamo Dresden gegen SV Sandhausen: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dresden und Sandhausen findet am Samstag, den 30.10.2021, um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, SV Sandhausen

: Dynamo Dresden, SV Sandhausen Wettbewerb : 2. Bundesliga, 12. Spieltag

: 2. Bundesliga, 12. Spieltag Datum und Uhrzeit : 30.10.2021, um 13:30 Uhr

: 30.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden – SV Sandhausen live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Dynamo und Sandhausen wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Dresden gegen Sandhausen am 30.10.2021 um 13:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie am Samstag zwischen Dresden und Sandhausen, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Zweitliga-Spiele am 12. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 29.10.2021, 18:30 Uhr

Darmstadt 98 vs. 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim vs. FC Schalke 04

Samstag, den 30.10.2021, 13:30 Uhr

Hannover 96 vs. FC Erzgebirge Aue

Werder Bremen vs. FC St. Pauli

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen

Samstag, den 30.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Holstein Kiel

Sonntag, den 31.10.2021, 13:30 Uhr