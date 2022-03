In der 2. Bundesliga trifft am 26. Spieltag Gastgeber Dynamo Dresden am heutigen Samstag, 12.03.2022, auf den Herausforderer St. Pauli.

Guerino Capretti strebt seinen ersten Sieg als Trainer von Dynamo Dresden an. Für den 40-Jährigen ist es das erste Heimspiel als Dynamo-Trainer. „Wir haben schon zweimal gegen sie gespielt in dieser Saison, das hilft auf jeden Fall. Wir kennen den Gegner, wissen um deren Stärke. Sie sind spielstark, da wirken Mechanismen mit dem Ball. Es wird eine große Herausforderung. Auch wenn die Favoritenrolle klar ist, wollen wir ähnlich wie in Bremen unsere Stärken auf den Platz bringen und das Spiel in der gegnerischen Hälfte halten“, sagte Capretti. Wer im Tor stehen wird, ist noch offen. Stammtorwart Kevin Broll ist nach seiner Verletzung zwar wieder fit, eventuell könnte aber Anton Mitrjuschkin den Vorzug erhalten. Definitiv ausfallen wird Sebastian Mai, der im Training einen Außenbandriss im Sprunggelenk erlitten hat.

Übertragung im Free-TV : Läuft Dynamo Dresden vs. St. Pauli im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Dynamo Dresden vs. St. Pauli im frei empfangbaren Fernsehen? Sky, DAZN und Co. : Wo wird Dynamo Dresden gegen St. Pauli live im Stream übertragen?

: Wo wird Dynamo Dresden gegen St. Pauli übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr das Spiel der 2. Bundesliga im TV

Dynamo Dresden vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Das Spiel Dynamo Dresden und St. Pauli findet am Samstag, den 12.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, St. Pauli

: Dynamo Dresden, St. Pauli Wettbewerb : 2. Bundesliga, 26. Spieltag

: 2. Bundesliga, 26. Spieltag Datum und Uhrzeit : 12.03.2022, 13:30 Uhr

: 12.03.2022, 13:30 Uhr Stadion/Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden vs. St. Pauli Übertragung: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Spiel zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Der 26. Spieltag der 2. Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli am 12.03.2022: Die 2. Bundesliga live auf Sky

Die Partien in der 2 Bundesliga könnt ihr live und exklusiv bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der zweiten Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden.

Aufstellungen Dynamo Dresden gegen St. Pauli am 12.03.2022

Die voraussichtliche Aufstellung von Gastgeber Dynamo Dresden und Herausforderer St. Pauli am 12.03.2022:

Dynamo Dresden: Mitryushkin - Akoto, Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - Y. Stark - Batista Meier, Kade - M. Schröter, Königsdörffer - Daferner

St. Pauli: Vasilj - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Irvine - Buchtmann, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok