Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, trifft Dynamo Dresden in einem Vorbereitungsspiel auf den SC Paderborn. Beide Teams befinden sich aktuell im Trainingslager in Österreich, für die Dresdener ist es das zweite Testspiel im Trainingslager.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn und die Übertragung im TV und Livestream.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn findet am Donnerstag, 13. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16:00 Uhr in Walchsee.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, SC Paderborn

: Dynamo Dresden, SC Paderborn Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 13.07.2023 um 16:00 Uhr

: Donnerstag, 13.07.2023 um 16:00 Uhr Spielort: Walchsee (Österreich)

Dynamo vs. Paderborn heute live: Übertragung des Testspiels im TV

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Paderborn live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Leider wird das Testspiel zwischen Dresden und Paderborn wird nicht live im TV übertragen.

Dresden vs. Paderborn: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream für die Partie Dresden gegen Paderborn wird es dagegen geben. Das Testspiel kann auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV :

- : Livestream: Dynamo Dresden YouTube-Kanal

Testspiel: Dynamo Dresden gewinnt gegen St. Pölten

Dynamo Dresden gewann ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten mit einem deutlichen 5:1 (2:1). In der 8. Minute brachte Tom Zimmerschied den Fußball-Drittligisten in Führung, gefolgt von Niklas Hauptmann (26.), der das Ergebnis erhöhte. Daniel Schütz (41.) erzielte den Anschlusstreffer für Pölten, bevor Tony Menzel (58.) die Führung für die Elbestädter weiter ausbaute. Luca Hermann (60.) und Jacob Lewald (69.) erhöhten das Ergebnis für das Team von Trainer Markus Anfang.In der Halbzeit wechselten beide Trainer fast komplett ihre Teams aus. Dynamo reiste mit insgesamt 27 Spielern, darunter drei A-Jugendlichen, ins Trainingslager. Anfang August starten die Dresdner in die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.