Aufgrund der aktuellen Länderspielpause bestreiten viele Profi-Mannschaften Testspiele. So auch der Tabellenführer der 3. Liga Dynamo Dresden. Die Sachsen absolvieren am heutigen Donnerstag, den 7. September, ein Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten SC Freital. Der Start in die Drittliga-Saison hätte für Dynamo kaum besser laufen können: Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen führt das Team von Trainer Markus Anfang die Liga an. Der SC Freital steht zwei Spielklassen darunter in der Oberliga Süd auf Platz 8.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Dynamo Dresden gegen den SC Freital und die Übertragung im TV und Livestream.

Dynamo Dresden gegen SC Freital – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Spielort

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem SC Freital am Donnerstag, 7. September 2023, wird um 17 Uhr in der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie angepfiffen. Dynamo Dresden hatte bereits am Mittwoch ein Testspiel bestritten. Gegen Bohemians Prag feierte das tam einen 7:0-Erfolg.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, SC Freital

: Dynamo Dresden, SC Freital Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 7.9.2023 um 17:00 Uhr

: Donnerstag, 7.9.2023 um 17:00 Uhr Spielort: AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie, Dresden

Dynamo vs. SC Freital heute live: Übertragung des Testspiels im TV

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Freital live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Leider wird das Testspiel zwischen Dresden und Freital nicht live im TV übertragen.

Dynamo Dresden: Kein kostenloser Livestream – aber freier Eintritt

Auch einen kostenlosen Livestream für die Partie Dresden gegen Freital wird es nicht geben. Allerdings: Der Eintritt ist für die Fans am Donnerstag in die AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden ist frei.

Alle Infos im Überblick: