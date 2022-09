Am heutigen Samstag, 17.09.2022, ist der FC Ingolstadt 04 zu Gast bei Dynamo Dresden. Es ist das Duell der Absteiger. Die beiden Mannschaften spielen eine ähnliche Saison. Dynamo Dresden sammelte in acht Spielen 15 Punkte, Ingolstadt konnte bisher 14 Punkte einfahren.

Wo wird das Spiel zwischen Dresden und Ingolstadt live im Free - TV übertragen?

- übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 17.09.2022, trifft Dynamo Dresden auf den FC Ingolstadt 04. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams: Dynamo Dresden, FC Ingolstadt 04

Wettbewerb: 3. Liga 2022/23, 9. Spieltag

Datum und Anpfiff: Samstag, 17.09.2022, 14.00 Uhr

Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Der FC Ingolstadt 04 (schwarzes Trikot) möchte den zweiten Sieg in Folge einfahren.

3. Liga live: Läuft Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt 04 heute im Free-TV?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt wird live im Free-TV übertragen. Der Sender BR überträgt die Partie live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 14:00 Uhr. Auch auf der Plattform Magenta Sport wird diese Partie übertragen. Die Übertragung startet ab 13.45 Uhr. Die Plattform ist allerdings kostenpflichtig.

Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Magenta Sport kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es einen kostenlosen Live-Stream geben. Auf br.de wird dieses Spiel live und in voller gestreamt. Auch auf der Plattformkann das Spiel imverfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.