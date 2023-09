Am Samstag, den 2. September 2023, empfängt Dynamo Dresden in der 3. Liga den FC Ingolstadt 04. Der Gastgeber aus Dresden legte einen guten Saisonstart hin. Aus vier Spielen holte das Team von Markus Anfang neun Punkte. Zuletzt gewannen die Dresdener gegen die zweite Mannschaft vom BVB. Anschließend sagte Anfang: „Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben uns sehr viele Torchancen herausgespielt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns, jetzt können wir regenerieren. Es tut uns gut, dass wir die Englische Woche mit drei Punkten abgeschlossen haben“ In den bisherigen zwei Heimspielen gab es zwei Siege, in der Partie gegen Ingolstadt soll der dritte Heimsieg eingefahren werden. Der FC Ingolstadt 04 ist weniger erfolgreich in die Saison 2023/24 gekommen, nach vier Spieltagen haben sie vier Punkte auf dem Konto.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt 04 und die Übertragung im TV und Stream.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 02.09.2023, trifft Dynamo Dresden auf den FC Ingolstadt 04. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, FC Ingolstadt 04

: Dynamo Dresden, FC Ingolstadt 04 Wettbewerb : 5. Spieltag, 3. Liga

: 5. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Samstag, 02.09.2023, 14:00 Uhr

: Samstag, 02.09.2023, 14:00 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Gelingt dem FC Ingolstadt 04 in Dresden der zweite Saisonsieg?

3. Liga live: Dynamo Dresden gegen Ingolstadt im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt 04 wird live im Free-TV übertragen. Der Bayerischen Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk übertragen diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist auf beiden Sendern um 14 Uhr.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Dresden gegen FC Ingolstadt 04: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Dynamo Dresden gegen Ingolstadt übertragen der Bayerischen Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : BR, MDR

: BR, MDR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: br.de, mdr.de, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.