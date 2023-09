Am Sonntag, den 24. September 2023, empfängt Dynamo Dresden in der 3. Liga Erzgebirge Aue. Dieses Duell ist nicht nur das Spitzenspiel am 7. Spieltag, sondern auch das Sachsen-Derby. Der Gastgeber aus Dresden gewann die letzten vier Ligaspiele und ist vor heimischem Publikum noch ohne Punktverlust. Diese Serie möchte das Team von Markus Anfang auch in dieser Partie fortsetzen. Erzgebirge Aue startete ebenfalls hervorragend in diese Saison. Die Auer sind nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen und ohne Auswärtsniederlage. Zuletzt feierte die Mannschaft von Pavel Dotchev zwei Siege in Folge. Jedoch muss sein Team bei diesem Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit auf zwei Leistungsträger verzichten. Joshua Schwirten und Anthony Barylla fallen voraussichtlich verletzungsbedingt aus.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue und die Übertragung im TV und Stream.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 24.09.2023, trifft Dynamo Dresden auf Erzgebirge Aue. Anpfiff der Partie ist um 19:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue

: Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue Wettbewerb : 7. Spieltag, 3. Liga

: 7. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Sonntag, 24.09.2023, 19:30 Uhr

: Sonntag, 24.09.2023, 19:30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Pavel Dotchev und Erzgebirge Aue möchte Auswärts weiterhin ungeschlagen bleiben.

Dynamo Dresden gegen Aue heute im Free-TV

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue wird live im Free-TV übertragen. Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR überträgt diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 19:15 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Wer zeigt Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue kostenlos im Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Dynamo Dresden gegen Aue überträgt der MDR parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : MDR

: MDR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: mdr.de, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.