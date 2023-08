Am Samstag, den 5. August 2023, gastiert Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt 2023/24 bei Dynamo Dresden. Arminia Bielefeld musste nach den Relegationsspielen gegen den SV Wehen Wiesbaden den Abstieg in die 3. Liga hinnehmen. Trotz einiger Abgänge aufgrund des Abstiegs bleibt Kapitän Fabian Klos dem Team weiterhin erhalten. An der Seitenlinie steht nun Michel Kniat, der vor dieser Saison vom SC Verl nach Bielefeld gewechselt ist. Der Gastgeber aus Dresden wird auch in diesem Jahr als einer der Aufstiegskandidaten gehandelt und möchte durch einen Sieg gegen den Absteiger seine Ambitionen unterstreichen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld und die Übertragung im TV und Stream.

Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 05.08.2023, trifft Dynamo Dresden auf Arminia Bielefeld. Anpfiff der Partie ist um 16:15 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld

: Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld Wettbewerb : 1. Spieltag, 3. Liga

: 1. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Samstag, 05.08.2023, 16:15 Uhr

: Samstag, 05.08.2023, 16:15 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Gelingt Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt ein Sieg in Dresden?

3. Liga live: Dynamo Dresden gegen Bielefeld im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld wird live im Free-TV übertragen. Auf dem Sender ARD wird das Spiel live und in voller Länger übertragen. Die Übertragung beginnt um 16 Uhr mit den Vorberichten.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Dresden vs. Bielefeld heute im kostenlosen Stream sehen?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Dresden gegen Bielefeld überträgt die ARD parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Magentasport

: Magentasport Livestream: ARD-Mediathek, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.