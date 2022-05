Am heutigen Freitag, den 06.05.2022, empfängt Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98. Mit einem Auswärtserfolg kann das Team aus Darmstadt einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga machen. Das Hinspiel allerdings konnten die Rheinländer mit 3:1 für sich entscheiden.

Übertragung im Free-TV : Läuft Düsseldorf gegen Darmstadt im frei empfangbaren Fernsehen?

Sky, Sport1 und Co .: Wo wird Düsseldorf gegen Darmstadt live im Stream übertragen?

Wo wird Düsseldorf gegen Darmstadt übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SV Darmstadt 98 findet am Freitag, den 06.05.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Die Anhänger der „Lilien“ werden zahlreich in Düsseldorf vertreten sein. Bis zu 5.000 Auswärtsfans werden erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Fortuna Düsseldorf, SV Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf, SV Darmstadt 98 Wettbewerb: 2. Bundesliga, 33. Spieltag

2. Bundesliga, 33. Spieltag Datum und Uhrzeit: 06.05.2022, 18:30 Uhr

06.05.2022, 18:30 Uhr Stadion/Spielort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Bis zu 5.000 Lilien-Fans werden in Düsseldorf erwartet.

Düsseldorf gegen Darmstadt live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für die Fans. Diese Partie wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hat die Exklusiv-Rechte an der 2. Bundesliga und überträgt die Partie in voller Länge.

2. Bundesliga: Wer überträgt Düsseldorf vs. Darmstadt live im Stream?

Das Spiel Düsseldorf gegen Darmstadt in der 2 Bundesliga könnt ihr live bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und SkyGo können die Spiele der 2. Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden.

Alle Infos zur Übertragung Fortuna Düsseldorf vs. SV Darmstadt 98 am 06.05.2022 um 18:30 Uhr: