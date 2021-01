Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Wem soll man glauben? Diese Fragen stellen sich in der Sat.1-Produktion „Du sollst nicht lügen“. Was für die beiden Hauptfiguren mit einem romantischen Date beginnt, endet in einem Albtraum.

Die vierteilige Mini-Serie, die am 9. und 10. Februar 2021 auf Sat.1 läuft, ist eine Adaption der britisch-amerikanischen Koproduktion „Liar“ aus dem Jahr 2017.

Worum geht es genau bei „Du sollst nicht lügen“? Wann ist die Ausstrahlung der Folgen? Und welche deutschen Schauspieler sind an dem Remake des englischen Originals beteiligt? Alle Infos zum Sat.1-Mehrteiler findet ihr hier.

„Du sollst nicht lügen“ auf Sat.1: Worum geht es?

Die Protagonisten des Sat.1-Formates sind Lehrerin Laura und Chirurg Hendrik. Nachdem die beiden einen gemeinsamen Abend zusammen verbringen, ist am nächsten Morgen nichts mehr, wie es war. Laura kann sich nicht mehr an die Nacht erinnern. Sie ist sich sicher, dass Hendrik ihr K.o.-Tropfen verabreicht und sie vergewaltigt haben muss. Hendrik bestreitet die Vorwürfe und behauptet, dass der Sex mit Laura zu jeder Zeit einvernehmlich war.

Laura zeigt den Vorfall bei der Polizei an. Daraufhin kümmert sich die Komissarin Vanessa Lewandowski um den Fall. Sie versucht herauszufinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt – kein einfaches Unterfangen, da Aussage gegen Aussage steht. Während ihrer Ermittlungsarbeit kommen dunkle Geheimnisse von Laura und Hendrik ans Licht. Darüber hinaus werden auch Außenstehende wie Lauras Schwester Katrin, ihr Exfreund Tim und Hendriks jugendlicher Sohn Lukas immer weiter in die Sache hineingezogen und leiden unter den Folgen.

„Du sollst nicht lügen“: Ausstrahlung auf Sat.1

Die Mini-Serie „Du sollst nicht lügen“ umfasst vier Folgen, die in Doppelfolgen an zwei Abenden auf Sat.1 gezeigt werden.

Die Sendetermine:

Dienstag, 9. Februar 2020, ab 20:15 Uhr

Freitag, 10. Februar 2020, ab 20:15 Uhr

„Du sollst nicht lügen“: Stream und Mediathek

Sat.1 übertragen. Zuschauer können die Serie auch im Live-Stream verfolgen. Dieser kann einerseits über die Website von Sat.1 oder auch über den Streamingdienst „Du sollst nicht lügen“ wird nicht nur im TV aufübertragen. Zuschauer können die Serie auch imverfolgen. Dieser kann einerseits über die Website von Sat.1 oder auch über den Streamingdienst Joyn abgerufen werden.

In der Mediathek stehen die Folgen auch nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung zur Verfügung. Der Streamingdienst ist derzeit kostenlos, wer auf Werbung verzichten möchte, muss allerdings ein Premiumabo abschließen.

„Du sollst nicht lügen“: Trailer

Wer sich jetzt schon einen genaueren Eindruck darüber verschaffen möchte, was die Zuschauer in „Du sollst nicht lügen“ erwartet, kann sich hier den Trailer ansehen.

Youtube

„Du sollst nicht lügen“ Besetzung: Die Schauspieler im Cast

Die beiden Hauptrollen übernehmen zwei bekannte deutsche Schauspieler: Felicitas Woll (“Berlin, Berlin“) und Barry Atsma (“Bad Banks“).

Die Rollen und die Darsteller der Mini-Serie im Überblick:

Laura Hoffmann – Felicitas Woll

Hendrik Voss – Barry Atsma

Vanessa Lewandowski – Friederike Becht

Katrin – Sophie Pfennigstorf

Tim – Sönke Möhring

Robert Schmidt – Gunnar Helm

Lukas Voss – Luke Matt Röntgen

Meike – Lara Marian