Am Samstag, den 14. Oktober 2023, ist der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga zu Gast bei Arminia Bielefeld. Der Gastgeber aus Bielefeld steckt als Bundesliga-Absteiger im unteren Tabellendrittel fest. Zuletzt gab es drei sieglose Partien in Folge. Bisher konnte das Team von Michel Kniat lediglich zwei Saisonsiege einfahren, das soll sich in der Partie gegen Mannheim ändern. Der SV Waldhof Mannheim sammelte nach 10 Spieltagen 12 Punkte und findet sich ebenfalls im unteren Tabellendrittel wieder. Gegen Arminia Bielefeld soll nach zwei Spielen ohne Erfolgserlebnis endlich wieder ein Sieg her. Arminia-Verteidiger Gerrit Gohlke trifft in dieser Partie auf seinen Ex-Klub.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel DSC Arminia Bielefeld gegen den SV Waldhof Mannheim und der Übertragung im TV und Stream.

Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 14.10.2023, trifft Arminia Bielefeld auf den SV Waldhof Mannheim. Anpfiff der Partie ist um 16:30 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : DSC Arminia Bielefeld, SV Waldhof Mannheim

: DSC Arminia Bielefeld, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb : 11. Spieltag, 3. Liga

: 11. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Samstag, 14.10.2023, 16:30 Uhr

: Samstag, 14.10.2023, 16:30 Uhr Spielort: Schüco-Arena, Bielefeld

Rüdiger Rehm möchte mit seinem SV Waldhof Mannheim nach zwei sieglosen Partien wieder ein Sieg feiern.

© Foto: Uli Deck/dpa

Arminia Bielefeld gegen Mannheim heute im TV sehen

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Waldhof Mannheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 16:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Gari Paubandt. Kommentator der Partie ist Julian Engelhard. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Wer zeigt Bielefeld gegen Waldhof Mannheim kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Waldhof Mannheim wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.