Am Mittwoch, 21. Juni 2023, geht es für die die ZDF-Zuschauer mal wieder nach Österreich: Im Krimi „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ werden bei einer Grabung in einem Kloster zwei Leichen gefunden. Die Ermittler müssen nun ein Kriegsverbrechen und einen Mord aufklären...

Wann läuft die Folge im TV? Worum geht es genau? Und wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“: Das ist der ZDF-Sendetermin

Der Krimi „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ hätte ursprünglich bereits im Januar erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt werden sollen. Die Ausstrahlung wurde jedoch aufgrund eines Handballspiels verschoben. Der neue Sendetermin ist der Mittwoch, 21. Juni 2023, um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist aktuell nicht geplant.

Gibt es „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den TV-Sendetermin verpasst, hat die Möglichkeit, den Krimi im Anschluss in der ZDF-Mediathek zu streamen. Dort sind die Filme normalerweise ein Jahr lang nach der Ausstrahlung veröffentlicht.

Worum geht es in „Schattenspiel“?

Das Salzburger Kapuzinerkloster gewinnt an Bekanntheit. Neuerdings werden dort Selbstfindungsseminare angeboten, die weltliche Finanzen einbringen sollen. Auch eine archäologische Grabung lockt einige Besucher an. Die letzte Ruhestätte der sagenumwobenen Bajuwarenherzogin soll freigelegt werden – samt Beigaben. Was jedoch zum Vorschein kommt, hätte keiner erwartet. Statt eines wertvollen Schatzes kommt das Skelett eines britischen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Er hat ein Einschussloch am Schädel. Handelt es sich etwa um eine Hinrichtung? Einen Tag später wird auch die Leiche von Bruder Gereon im Grab entdeckt. Dieser junge Mönch hatte sich gegen eine Grabung im Kloster ausgesprochen. Die Polizei wird hinzugezogen. Die Bezirksinspektorin Irene Russmeyer und ihr bayerischer Kollege Hubert Mur sowie Hofrat Seywald müssen das Verbrechen aus der Vergangenheit und den Mord an Bruder Gereon aufklären. Gibt es zwischen den beiden eine Verbindung?

Bei einer Grabung in einem Kloster werden zwei Leichen gefunden. Alfons (Erwin Steinhauer) reist sofort hin. Dort werden ihm auch andere Augrabungsfunde gezeigt.

© Foto: ZDF/Birgit Probst

Das ist die Besetzung von „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ im Überblick

Unter der Regie von Erhard Riedlsperger sind in den Hauptrollen die gewohnten Darsteller zu sehen. Darüber hinaus gibt es einige Episodenrollen. Die Besetzung des Krimis seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Peter Palfinger – Florian Teichtmeister

Hubert Mur – Michael Fitz

Irene Russmeyer – Fanny Krausz

Alfons Seywald – Erwin Steinhauer

Sebastian Palfinger – Simon Hatzl

Helene Mur – Natalie O‘Hara

Simon Wächter – Nikolaus Barton

Herr Wolfgang – Helmut Bohatsch

Richard Wagner – Sebastian Edtbauer

Bruder Martin – Fritz Egger

Lüthold Engelmann – Francis Fulton-Smith

Ian Wells – Jonah Winkler

Bruder Elias – Anton Widauer

Wann und wo wurde „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ gedreht?

Die Dreharbeiten zum Krimi fanden vom 24. Mai bis zum 30. Juni 2022 in Salzburg und Umgebung statt. Konkrete Drehorte waren unter anderem das Kapuzinerkloster, das Augustiner Bräu und das Keltenmuseum Hallein.