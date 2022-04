Es wird kriminell im Norden: Das Erste zeigt am Samstag, 23.04.2022, den ARD-Degeto-Thriller „Die Toten am Meer – Der Wikinger“. Eine Leiche stellt das Ermittler-Duo Ria Larsen und Michael Brandt vor ein großes Rätsel. Am Husumer Strand wird ein lebloser Körper an den Strand gespült. Der Mann sieht aus wie ein Wikinger – doch der Fall ist nichts für Historiker, sondern für die Mordkommission.

Wann läuft „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ im TV ?

? Ist der Thriller als Stream verfügbar?

verfügbar? Worum geht es im Film genau?

Wer sind die Schauspieler im Cast?

Ausstrahlung, Mediathek, Handlung und Besetzung – alle Infos zum Thriller gibt es hier in der Übersicht.

„Die Toten am Meer – Der Wikinger“: ARD-Sendetermine

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am Samstag, 23. April 2022, bei „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ auf knapp 90 Minuten Spannung freuen. Der Film läuft zur Primetime im Ersten und wird in der Nacht auch nochmal als Wiederholung ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 23.04.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 24.04.2022, um 01:15 Uhr im Ersten

„Die Toten am Meer – Der Wikinger“: ARD-Mediathek

Wer keine Zeit hat, den Thriller am Samstagabend im TV zu schauen, hat Glück. „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ ist bereits ein Tag vor der TV-Ausstrahlung, also am Freitag, 22.04.2022, in der ARD-Mediathek online abrufbar und anschließend drei Monate lang als Stream verfügbar.

„Die Toten am Meer – Der Wikinger“: Handlung am 23.04.2022

Kommissarin Ria Larsen kehrt aus der Reha in den Dienst der Kripo zurück. Ihre Aufgabe als Leiterin der „Task Force für ungelöste Fälle“ bringt viel Büroarbeit mit und macht der jungen Kommissarin deutlich, wie wenig ihr Vorgesetzter ihr vertraut. Auch von der Männerleiche in Wikingerkluft, die von einer Flut angespült wurde, möchte er sie heraushalten. Auch ihre Vertretung Sellien möchte jegliche Einmischung von Rias vermeiden – obwohl ihre kriminalistischen Fähigkeiten gebraucht werden. Es gilt den Unbekannten zu identifizieren, allerdings wurden die Fingerkuppen des Opfers abgetrennt. Doch Ria Larsen lässt sich weder einschüchtern, noch von ihrem Dienstweg abbringen. Sie nimmt die eigene Ermittlung auf, unterstützt wird sie dabei von ihrem früheren Partner Brandt und der Ex-Kommissarin Haller.

Die Recherche bringen sie auf die Spur des 17-jährigen Jan. Der junge Mann scheint in Drogengeschäfte und in das nahe gelegene Wikinger-Museumdorf verwickelt zu sein. Die Matriarchin Freya Sörensen und ihr Sohn schlüpfen nicht nur in Wikinger-Kostüme, sondern leben in einer von nordischen Riten geprägten, entrückten Welt. Nachdem die Identität des Ermordeten gelüftet worden ist, muss die junge Kommissarin Ria nicht nur den Täter ausfindig machen, sondern auch einen Akt der Rache verhindern.

Ria Larsen versucht in „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ den Mord eines Mannes in Wikingerkluft zu lösen.

© Foto: ARD Degeto / Moovie GmbH / Christine Schroeder

„Die Toten am Meer – Der Wikinger“: Darsteller am 23.04.2022

Christoph Letkowski schlüpft in dem ARD-Degeto-Thriller in die Rolle des Kommissars Michael Brandt. Die Schauspielerin Marlene Tanczik übernimmt die Rolle der Kommissarin Ria Larsen. Doch welche Schauspieler gehören außerdem zum Cast? Die Besetzung von „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ im Überblick:

Rolle – Darsteller

Ria Larsen – Marlene Tanczik

Michael Brandt – Christoph Letkowski

Elisabeth Haller – Charlotte Schwab

Bergmann – Max Herbrechter

Sellien – Christoph Glaubacker

Bernhard Metzger – Markus John

Stiegler – Jörn Grosse

Ole Sörensen – Gunnar Graumann

Jan Schmidt – Dominikus Weileder

Bernd Hinrichs – Thomas Niehaus

Maike Hinrichs – Katharina Spiering

Heidrun Schmidt – Katharina Behrens

Yall Peder Sörensen – David Bredin

Freya Sörensen – Barbara Schnitzler

Thorsten Wesemann – Jochen Strodthoff

Anwohner – Michael Weber

Bademeister – Dirk Kalliner

„Die Toten am Meer – Der Wikinger“: Drehorte

Die Dreharbeiten zu „Die Toten am Meer – Der Wikinger“ fanden im April und Mai 2021 statt. Gedreht wurde im Norden Deutschlands in Husum, Hamburg und Umgebung. Über die genauen Drehorte ist allerdings nichts bekannt.