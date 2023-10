Im Oktober wird es spannend auf RTL+. Die neue Thriller-Serie „Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runen-Mörder“ wird auf der Streamingplattform veröffentlicht. Henriette Confurius und Fahri Yardim schlüpfen darin in die Rollen der Kommissare Ulrike Bandow und Koray Larssen, die im Jahr 1993 den Mörder eines Mädchens finden müssen.

Wann startet die Serie? Worum genau geht es? Und welche Darsteller sind im Cast? Alles Wichtige zur Ausstrahlung, Handlung und Besetzung erfahrt ihr hier im Überblick.

Wann kommt „Die Quellen des Bösen“ auf RTL+?

„Die Quellen des Bösen“ erscheint am „Unglückstag“ auf RTL+. Wer also am Freitag, 13. Oktober 2023, lieber in der Sicherheit seiner eigenen vier Wände bleibt, kann die Thriller-Serie direkt streamen.

Läuft die Serie auch auf RTL?

Aktuell sind keine Free-TV-Sendetermine für „Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runen-Mörder“ angekündigt. Sollte RTL etwas diesbezüglich bekannt geben, erfahrt ihr das hier.

Wie viele Folgen umfasst „Die Quellen des Bösen“?

Bei der Thriller-Serie handelt es sich um eine Kurzserie. „Die Quellen des Bösen“ wird in insgesamt sechs Folgen erzählt.

Darum geht es in der neuen RTL+-Serie

Wir schreiben das Jahr 1993. Eine Mädchenleiche, die mit rätselhaften Runen übersät ist, wird in einem Waldstück auf einem Blütenbett gefunden. Die ostdeutsche Kommissarin Ulrike Bandow und ihr neuer westdeutscher Kollege Koray Larssen übernehmen den Fall. Die rätselhaften Spuren führen das Ermittlerpaar in die deutsch-deutsche Vergangenheit zu einer unentdeckten bizarren Mordserie. Und diese scheint noch nicht beendet zu sein. Die grausame Vermutung: Der Täter ist an den Ort zurückgekehrt, an dem alles begann. Um ihn zu überführen, müssen die ungleichen Ermittler lernen, einander zu vertrauen. Doch das ist schwieriger als gedacht, denn Larssen hat eine eigene Agenda und Ulrike wird während des Falles mit ihrer Vergangenheit konfrontiert…

Können sie sich als Team zusammenraufen? Das verlangt der Fall von der ostdeutschen Kommissarin Ulrike (Henriette Confurius) und ihrem westdeutschen Kollegen Larssen (Fahri Yardim).

© Foto: RTL / Anke Neugebauer

Die Folgen im Episodenguide

Worum es in den einzelnen Folgen geht, erfahrt ihr im Episodenguide:

Episode 1

Im Dohlenwald wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Was bedeuten die rätselhaften Zeichen, die ihr in die Haut geritzt wurden? Während Koray Larssen einen Serienmörder vermutet, folgt Ulrike Bandow Hinweisen, die in die örtliche Neo-Nazi-Szene führen. Dabei trifft sie auf ihre ehemals beste Freundin Christa, deren Mann Frank Verbindungen zu dem Opfer zu haben scheint. Bald ahnt Ulrike, dass dieser Fall in ihre eigene Vergangenheit führt und verheimlicht ihrem neuen Kollegen Larssen wichtige Details, die zum Täter führen könnten.

Episode 2

Ulrike und Larssen bleibt nicht viel Zeit: Ein zweites Mädchen wird vermisst. Sie müssen das verschleppte Kind finden, bevor es dem Runen-Mörder zum Opfer fällt. Ulrike ahnt noch nicht, dass ihr Bruder Marc immer weiter in den Fall verstrickt wird und auch das seltsame Mädchen Ingrid scheint mehr zu wissen, als es zu sagen wagt. Larssen wiederum verfolgt seine ganz eigenen Ziele. Kann Ulrike wirklich auf ihn zählen?

Episode 3

Nach Danjanas vereitelter Entführung erinnert sich Ulrike, in ihrer Kindheit ebenfalls dem monströsen Wolf begegnet zu sein. Christa müsste mehr wissen, aber sie schweigt. In der Hoffnung, mehr über die Vergangenheit zu erfahren, fährt Ulrike zu ihrer Mutter nach Hamburg. Larssen hält jetzt nichts mehr in Wussitz, denn er hat endlich gefunden, was er die ganze Zeit gesucht hat. Ist er wirklich bereit, Ulrike mit dem Fall zurückzulassen?

Episode 4

Ulrike und Larssen bekommen zu spüren, dass unbekannte Kräfte ihre Ermittlungen erschweren. Während sie trotzdem immer mehr über die Identität des Runen-Mörders herausfinden, macht sich Ingrid im Wald alleine auf die Suche nach dem Täter und begibt sich dabei in große Gefahr. Larssen erleidet einen schmerzhaften Verlust und Ulrike ist in diesem Moment sein Halt. Gemeinsam gelingt ihnen ein wichtiger Schritt in die düsteren Abgründe des Falls.

Episode 5

Eine alte Akte bringt neue Erkenntnisse, die Ulrike mit ihrer eigenen Schuld konfrontieren. Larssen wird sein persönliches Geheimnis zum Verhängnis und er steht vor einer Entscheidung, die die Ermittlungen umstürzen würde. Währenddessen umkreist der Runen-Mörder sein nächstes Opfer und wartet nur auf den richtigen Moment, endlich zuzuschlagen. Doch Ulrike und Larssen fehlt noch das entscheidende Puzzleteil, um einen weiteren Mord zu verhindern.

Episode 6

Der Fall erweist sich als verzweigtes Netz und der unberechenbare Täter ist den Ermittlern erneut einen Schritt voraus. Larssen hat Ulrikes Vertrauen missbraucht und ihre Wege trennen sich. Während das Opfer des Runen-Mörders um sein Leben bangt, bleibt Ulrike nur noch der Alleingang. Sie weiß, dass der Serienmörder von seinem gnadenlosen Plan besessen ist und ist bereit, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um zwei andere zu retten.

Die Besetzung von „Die Quellen des Bösen“ im Überblick

Das Drehbuch stammt aus den Federn von Catharina Junk und Elke Schuch. Regie führte Stephan Rick, während Henner Besuch die Kamera übernahm. Die Hauptrollen werden von Henriette Confurius und Fahri Yardim dargestellt. Neben ihnen befinden sich weitere namhafte Schauspieler im Cast. Um wen es sich dabei handelt, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle

Henriette Confurius – Kommissarin Ulrike Bandow

Fahri Yardim – Kommissar Koray Larssen

Cloé Albertine Heinrich – Ingrid Heisler

Angelina Häntsch – Christa Schreiber

Filip Schnack – Marc Bandow

Sonja Joanne Geller – Sabrina Schreiber

Jörg Witte – Jürgen Dubbe

Marius Ahrendt – Holger „Howie“ Kiezmann

Eva Meckbach – Claudia Becker

Nina Petri – Weronika Bandow

Sophie Pfennigstorf – Yvonne

Bettina Lamprecht – Pamela Middendorf

Karsten Antonio Mielke – Frank Reinelt

Anton Spieker – Steffen Plengemeyer

Lisa Hagmeister – Marianne Heisler

Till Wonka – Götz Heisler

Nico Ehrenteit - Jens Wiese

Patrick Heinrch – Ralf Kegel

Daniel Noël Fleischmann – Thomas Kegel

Roman Knižka – Alexander Mönchenbach

Katrin Schwingel – Anne Dubbe

Susanne Reichhardt – Petra Glienowski

Wo wurde „Die Quellen des Bösen“ gedreht?

Die Thriller-Serie wurde an verschiedenen Orten in Deutschland gedreht. Zu den Drehorten zählen Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen.

Auf diesem Buch basiert die Serie