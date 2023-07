Es ist wieder „FilmMittwoch im Ersten“. Am 26.07.2023 wiederholt der Sender den Krimi „Die Mutprobe“. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Lisa Lercher. In der Verfilmung kehrt die Wiener Familienrichterin Sabine zurück in ihre Heimat zum Klassentreffen. Als die Tochter ihrer Jugendliebe verschwindet, bleibt sie unerwartet länger als gedacht.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Die Mutprobe“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im Mai 2011 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am 26. Juli 2023 zur Primetime. Wer ihn verpasst, hat Glück: Der Film wird in der Nacht zum Donnerstag wiederholt.

Der Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 26.07.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 27.07.2023 um 00:20 Uhr

Gibt es „Die Mutprobe“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in ARD-Mediathek zu sehen ist, war vorab nicht bekannt.

Worum geht es in „Die Mutprobe“?

Nach zwanzig Jahren kehrt die Familienrichterin Sabine aus Wien in ihre Heimat in Oberösterreich zurück. Eigentlich wollte sie noch am selben Tag wieder abends abreisen, doch ein Hilferuf bringt sie dazu, zu bleiben: Die Tochter ihrer Jugendliebe Leonhardt verschwindet spurlos. Der bittet Sabine zu bleiben, wenigstens um seine Frau moralisch zu unterstützen. Zwar geht Sabine darauf ein, doch ahnt sie nicht, wohin das führt. Denn sie muss sich ihrer eigenen Vergangenheit und damit ihrem schlimmsten Albtraum stellen.

Sabine (Elisabeth Lanz, l.) trifft nach langen Jahren ihre ehemalige Klassenkameradin Mia (Stefanie Dvorak) wieder.

© Foto: MDR/ORF/epo-film/Petro Domenigg

Die Besetzung von „Die Mutprobe“ im Überblick

Elisabeth Lanz, vielen Zuschauern bekannt aus der Reihe „Tierärztin Dr. Mertens“, übernimmt die Rolle der Richterin Sabine. Wer ist sonst noch im Cast? Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Elisabeth Lanz – Sabine

Heio von Stetten – Leonhard

Katja Kolm – Melanie

Cornelius Obonya – Meier

Vasiliki Roussi – Sofia

Simon Schwarz – Ferdinand

Peter Weck – Körbler

Andrea Schramek – Maria

Wann und wo wurde „Die Mutprobe“ gedreht?

Gedreht wurde der Film von September bis Oktober 2009. Als Drehort diente die Region Oberösterreich, genauer gesagt im Steyrtal. In Steinbach wurde dabei im Film die Bücherei zum Rathaus umfunktioniert.