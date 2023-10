Zahlreiche Menschen träumen von einem Neuanfang, doch kaum einer nimmt seinen Mut zusammen und setzt diesen Traum auch wirklich um. Doch die alleinerziehende Dr. Sarah König wagt den Schritt, auch wenn er sie Schweiß und Tränen kostet. In der neuen Sat.1-Serie „Die Landarztpraxis“ zieht sie zusammen mit ihrer Tochter ins Berliner Land, um dort eine neue Arztpraxis zu eröffnen. Während sie dort beruflich schnell Fuß fasst, sieht es in ihrem Liebesleben ganz anders aus.

Wann startet die Serie? Worum geht es genau? Und welche Darsteller sind im Cast? Alles Wichtige zur Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorten erfahrt ihr hier im Überblick.

Wann startet „Die Landarztpraxis“ auf Sat.1?

Sat.1 hat mit „Die Landarztpraxis“ eine neue Vorabendserie in der Pipeline. Ursprünglich war sie für 2024 angekündigt worden, doch die Zuschauer dürfen sich schon eher auf spannende und dramatische Geschichten freuen: Der Startschuss fällt am Montag, 16. Oktober 2023, um 19 Uhr. Die Serie läuft montags bis freitags auf Sat.1.

„Die Landarztpraxis“: Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Die neue Serie „Die Landarztpraxis“ umfasst insgesamt 60 Folgen. Diese haben eine Dauer von ca. 30-35 Minuten.

„Die Landarztpraxis“: Sendetermine und Sendezeit

Ab Herbst geht es für die Sat.1-Zuschauer unter der Woche ins beschauliche Wiesenkirchen. Caroline Frier öffnet als Dr. Sarah König ihre Landarztpraxis ab Montag, 16. Oktober 2023, immer montags bis freitags um 19 Uhr.

Gibt es „Die Landarztpraxis“ als Stream auf Joyn?

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder die neuen Folgen verpasst hat, hat Glück, denn die Serie kann auch im Nachhinein noch in der Sat.1-Mediathek Joyn als Wiederholung gestreamt werden. Dort ist „Die Landarztpraxis“ nach der Ausstrahlung im TV einige Wochen kostenlos abrufbar.

Auf Joyn PLUS+ gibt es jedoch einen ganz besonderen Service. Denn ab dem 16.10.2023 gibt es dort jeweils montags fünf neue Folgen der Vorabendserie.

Darum geht es in der neuen Sat.1-Serie

Willkommen in Wiesenkirchen am Schliersee! In dem idyllischen Dorf im Schatten von bis zu 2.000 Meter hohen Bergen liegt „Die Landarztpraxis“. Für die neue Aufgabe in den Alpen hat Dr. Sarah König Berlin verlassen. Die alleinerziehende Mutter einer Teenagertochter trägt das Herz am rechten Fleck und ist immer zur Stelle, wenn medizinische oder auch einfach menschliche Hilfe vonnöten ist.

Rasch gewinnt Dr. Sarah König so das Vertrauen der Wiesenkirchner. Der Schliersee wird für sie zur neuen Heimat. Doch die Liebe sorgt für Unruhe im Leben der Landärztin. Gleich zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Entfachen etwa neue Gefühle zu ihrem alten Freund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß? Oder erobert stattdessen der kernige Bergretter Max Raichinger ihr Herz? Was jedoch niemand ahnt: Dr. Sarah König verbirgt in ihrem Herzen ein brisantes Geheimnis, das sie nicht länger für sich behalten kann.

Die Besetzung von „Die Landarztpraxis“ im Überblick

Für die neue Vorabendserie hat Sat.1 bekannte deutsche Schauspieler an Land gezogen. Caroline Frier, die unter anderem in der Serie „Hand aufs Herz“ brillierte, übernimmt die Hauptrolle der Landärztin Dr. Sarah König. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Die Landarztpraxis“? Die Besetzung im Überblick:

Caroline Frier als Dr. Sarah König

Katharina Hirschberg als Leo König

Oliver Franck als Dr. Fabian Kroiß

Alexander Koll als Max Raichinger

Christian Hoening als Dr. Georg Kroiß

Katrin Anne Heß als Dr. Alexandra Seeberger-Kroiß

Marion Mathoi als Resi Hinterwimmer

Simon Lucas als Basti Raichinger

Birgit Schneider als Annemarie König

Rosetta Pedone als Bianca Marino

Antonio Putignano als Donato Marino

Gioele Viola als Emilio Marino

Fenja Gerhardter als Feli Marino

Wo wurde „Die Landarztpraxis“ gedreht?

Tiefe Schluchten, donnernde Wasserfälle und kleine Bergdörfer – die Landschaft der Bayerischen Alpen zieht ihre Besucher sofort in ihren Bann. Auch die neue Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ wurde dort gedreht. Zu den Hauptdrehorten zählen die Gegenden rund am und um den Schliersee.