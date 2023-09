Die 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ läuft aktuell jeden Montag auf VOX. Innovative Gründer stellen dort ihre Produktideen vor und hoffen auf einen Deal. Am 11.09.2023 läuft bereits Folge 3. Diesmal präsentieren unter anderem die Gründer Daniela Nowak und ihr Partner Stephan Weidtmann ihre Produkte unter der Marke Vegablum. Die beiden vereint die Liebe zum Mittelalter und gemeinsam pitchen sie ihre innovative und doch mittelalterliche Produktidee: veganen Honigwein.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Vegablum

Vegablum-Produkte basieren nicht auf tierischem, sondern auf pflanzlichem Honig. Diesen bezeichnen die beiden Gründer als Wonig. Auf Basis des Wonigs produzieren sie den sogenannten veganen Elfentrunk (VET), der inzwischen in vier Sorten erhältlich ist: pur, mit Zimt, mit Kirsche oder mit Waldmeister-Geschmack. Neben dem Elfentrunk vertreiben die beiden inzwischen auch zahlreiche verschiedene Sorten des Wonigs.

Vegablum: Zubereitung nach altem Familienrezept

Nach dem Entschluss der Gründerin, auf eine vegane Ernährung umzusteigen, kam ihr auch die Idee zum veganen Honigwein. Bei der Umsetzung half ihr am Ende ein eigenes Familienrezept ihrer Großmutter. In deren Rezeptbuch fand sie einen Eintrag zur Zubereitung von Löwenzahn-Honig. So produzierten die beiden den ersten Wonig, der als Basis für den veganen Met (VET) dient.

Die wichtigsten Fakten zu Vegablum

Die Vegablum-Produkte gibt es inzwischen in unterschiedlichen Supermärkten zu kaufen. Auch im eigenen Online-Shop könnt ihr die Produkte erwerben. Alle weiteren Infos zum veganen Honigwein findet ihr hier:

Gründer: Daniela Nowak und ihr Partner Stephan Weidtmann

Daniela Nowak und ihr Partner Stephan Weidtmann Sitz: Plettenberg

Plettenberg Produkte: 4 VET-Varianten, zahlreiche Sorten des Wonigs (Veganer Honig) sowie weitere süße Produkte

4 VET-Varianten, zahlreiche Sorten des Wonigs (Veganer Honig) sowie weitere süße Produkte Portionen: 1 Flasche Honigwein enthält 1 Liter

1 Flasche Honigwein enthält 1 Liter Preis: 15,99 Euro

15,99 Euro Website: vegablum.de

vegablum.de Instagram: vegablum

vegablum Facebook: vegablum

Welche Zutaten stecken im veganen Honigwein?

Der pure, vegane Honigwein enthält nur Wasser, Löwenzahn-Wonig und Apfelsaft.

Löwenzahn-Wonig wird durch das Einkochen des Löwenzahns mit Zucker und Gewürzen hergestellt. Alle Zutaten von Vegablum haben Bio-Qualität und sind demnach aus kontrolliert biologischem Anbau.

Welchen Deal wollen die Gründer erzielen?

Um ihren veganen Honigwein in weiteren Supermärkten zu platzieren, benötigen die Gründer Daniela Nowak und ihr Partner Stephan Weidtmann von den Löwen 100.000 Euro. Dafür bietet das Paar 10 Prozent ihrer Unternehmensanteile.