Für kreative Köpfe gibt es aktuell wieder die Chance auf ein Investment. In der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentieren sie ihre innovativen Ideen. Am Montag, 09.10.2023, läuft Folge 7 von Staffel 14. Darin hofft auch das Gründer-Duo bestehend aus Marc Hertel und Michaela Kasper von ihrem Produkt zu überzeugen. MyMonsi ist eine App, die die Kreativität zurück ins Kinderzimmer bringen möchte.

Wie funktioniert die App? Wie viel kostet sie? Und auf welchen Deal hofft das Gründer-Duo? Alle Infos zu MyMonsi aus Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist myMonsi

Das Motto von Marc Hertel und Michaela Kasper lautete bei der Entwicklung ihres Produkts: „Für Kinder gemacht, an Eltern gedacht“. Michaela erklärt: „Wenn ich an die Kindheit meiner Tochter und meines Sohnes zurückdenke, sehe ich Kartons, Decken und jede Menge fantasievolle Rollenspiele“ und fährt fort: „Doch diese Art zu spielen, ist Kindern heute fast gänzlich abhandengekommen. Zwischen Spielzeug und Videogames ist irgendwas verloren gegangen: nämlich die Fantasie.“ Das Gründer-Duo möchte Kinder wieder mit ihrer eigenen Kreativität verbinden. Dafür entwickelten sie und Film- und Hörspielregisseur Marc Hertel die myMonsi-Mitmach-Geschichten. „Spielen in der Kindheit ist von zentraler Bedeutung und wichtig für die Bildung mentaler Gesundheit“, sagt Marc. „Mit myMonsi wollen wir die Lust am Spielen der Kinder fördern und bieten eine sinnvolle Alternative zu Fernsehen und Computern. Wir geben den Kindern ihre Fantasie zurück!“, ist er überzeugt.

Wie funktioniert die App?

Zunächst kann auf der App ein Profil angelegt werden. Anschließend steht eine Vielzahl an Geschichten und Themen zur Auswahl. Im ersten Kapitel werden Requisiten vorgeschlagen, die die Kinder fantasievoll zum Spielen benutzen können. So wird aus dem Sofa ein Schiff, eine leere Papprolle zum Fernrohr und das Kissen wird zum Steuerrad. Wie beim Vorlesen wird das Kind zunächst in die Geschichte hineingeführt. Durch Hintergrundgeräusche wie Meeresrauschen oder Möwenlaute wird das Spielerlebnis authentischer. Diese laufen endlos weiter, sodass das Kind selbst bestimmen kann, wann sein Abenteuer endet. Geeignet sind die Mitmach-Geschichten für Kinder zwischen vier und neun Jahren. Beispiele für Geschichten sind „Du auf der Pirateninsel“, „Du auf der Dinosaurier-Insel“ oder „Du im Ballett“.

Die wichtigsten Fakten zu myMonsi

Die App kann eine Woche lang kostenlos getestet werden. Neben Spielspaß für die Kinder verspricht sie auch Entlastung für die Erziehungsberechtigten, denn Monsi erzählt selbständig die Geschichte. Somit können Erwachsene entweder das Kind alleine lassen oder aktiv mitspielen, ohne in die Erzählerrolle schlüpfen zu müssen. Hier erfahrt ihr, was ihr über myMonsi wissen müsst:

Gründer: Marc Hertel und Michaela Kasper

Marc Hertel und Michaela Kasper Sitz: Mannheim

Mannheim Preis: 5,99 Euro (Monats-Pass)

5,99 Euro (Monats-Pass) Abo-Modelle: Monats-Pass, Maxi-Pass (6 Monate), Mega-Pass (12 Monate)

Monats-Pass, Maxi-Pass (6 Monate), Mega-Pass (12 Monate) Website mit Download-Link: mymonsi.com

mymonsi.com Instagram: mymonsiclub

Diesen Deal erhofft sich das Gründer-Duo

Das Gründer-Duo benötigt 200.000 Euro für den Markteintritt. Im Gegenzug bieten sie 20 Prozent der Firmenanteile an. Ob sich ein Löwe an der fantasievollen App beteiligen will?