Der Montagabend auf Vox ist aktuell wieder für „Die Höhle der Löwen“ reserviert. In der beliebten Gründer-Show wagen sich kreative Köpfe in die Arena, präsentieren dort ihre innovativen Ideen und hoffen auf ein Investment. Am 04.09.2023 ist die zweite Folge von Staffel 14 zu sehen. Mit dabei sind dann auch Alexander Lüngen und Sebastian Murgul. Das Duo hat Klangio gegründet.

Was verbirgt sich hinter Klangio? Wie funktionieren die Apps? Und wie viel kostet die Nutzung? Hier erfahrt ihr das Wichtigste über das Produkt aus Folge 2.

Was steckt hinter Klangio?

Alexander Lüngen und Sebastian Murgul haben eine innovative App entwickelt, die vorgespielte Musik durch künstliche Intelligenz in niedergeschriebene Noten verwandelt. Auf diese Idee kam Sebastian durch seine kleine Schwester: Sie wollte auf ihrem E-Piano eine abgespeicherte Melodie nachspielen, doch ihr fehlten die Noten dazu. Er ist aktuell externer Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie und promoviert im Bereich der automatisierten Transkription von Musik. Alexander ist Informatiker und kümmert sich bei Klangio um die Produktentwicklung und die Effizienz des KI-Systems.

Wie funktionieren die Apps?

Insgesamt gibt es vier Apps. Piano2Notes, Guitar2Tabs, Sing2Notes und Melody Scanner decken Klavier, Gitarre, Gesang und Pop-Melodien ab. Dafür nehmen sich die Musizierenden beim Spielen auf und erhalten anschließend durch das KI-System ein fertiges Notenblatt. Egal ob neue Songs komponiert werden oder man die Noten von einer Musikaufnahme herausfinden will – das Transkribieren der Noten entfällt.

Beim Testen der Apps stellt Janna Ensthaler ihr musikalisches Talent unter Beweis.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die wichtigsten Fakten zu Klangio

Egal ob Profi, Komponist, Musiklehrer, Musikschüler oder auch Hobbymusiker – Klangio ist für jeden mit Freude am Musizieren. Die wichtigsten Infos über das Produkt und das Unternehmen dahinter bekommt ihr hier:

Gründer: Alexander Lüngen und Sebastian Murgul

Alexander Lüngen und Sebastian Murgul Sitz: Karlsruhe

Karlsruhe Preis: 7,99 Euro/Monat (Pro), 18,99 Euro/Monat (Universe)

7,99 Euro/Monat (Pro), 18,99 Euro/Monat (Universe) App-Varianten: Piano2Notes, Guitar2Tabs, Sing2Notes, Melody Scanner

Piano2Notes, Guitar2Tabs, Sing2Notes, Melody Scanner Abo-Modelle: Demo (bis 30 Sekunden), Pro (50 Transkriptionen/Monat), Universe (250 Transkriptionen/Monat)

Demo (bis 30 Sekunden), Pro (50 Transkriptionen/Monat), Universe (250 Transkriptionen/Monat) Website: klang.io

klang.io Instagram: klangio

Auf welchen Deal hoffen die Gründer?

Alexander und Sebastian benötigen Unterstützung bei der nationalen und internationalen Vermarktung ihres Produktes. Insgesamt hoffen die Gründer auf 300.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.