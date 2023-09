Es wagen sich wieder jeden Montag kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. Dort versuchen sie einen Deal und damit einhergehend auch ein Investment für ihr Produkt zu erhalten. Am 11.09.2023 läuft die dritte Folge der 14. Staffel auf VOX. Karolin Djukic, Darko Djukic und Nikola Natterer stellen ihre Innovation KitchBo vor. Das ist eine Silikonbackmatte, die die Zubereitung von Speisen im Ofen vereinfacht.

Was genau steckt hinter KitchBo? Wie funktioniert die Backmatte? Und wie viel kostet das Produkt? Hier bekommt ihr einen Überblick zum Start-up aus Folge 3.

Was steckt hinter KitchBo?

Karolin Djukic, Darko Djukic und Nikola Natterer stammen aus Wangen. Das Ehepaar Karolin und Darko kocht für sein Leben gerne, doch manche Dinge gestalten sich schwierig und werden nicht einfacher. „Wenn man Fisch, Fleisch oder Gemüse im Backofen zubereitet, schwimmt das Gargut im eigenen Saft und wird nie richtig kross. Außerdem muss man die Lebensmittel regelmäßig wenden, damit sie von allen Seiten gar werden.“ Und meist passen nicht alle Lebensmittel auf einmal in den Backofen. Eines Tages hat Darko mit seinem Sohn Lego gespielt und plötzlich ging ihm ein Licht auf. Mit Karolin und Nikola entwickelte er die Silikonbackmatte mit mehreren Funktionen.

Wie funktioniert die Silikonbackmatte?

KitchBo ist eine Backmatte aus lebensmittelechtem Silikon. Die Oberfläche besteht aus Noppen. Das bedeutet, das Gargut liegt nicht vollständig auf der Matte. So kann die Hitze gut zirkulieren. Die Vertiefungen nehmen dabei Fett und Flüssigkeiten auf. Dank eines Klicksystems, das an Lego-Steinen orientiert ist, kann man eine zusätzliche Ebene schaffen. Mit dieser kann beispielsweise Speck auf einem Spieß gegart werden. KitchBo hilft jedoch nicht nur im Backofen, sondern auch außerhalb. Man kann die Matte zum Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln, zur Ablage von heißen Kochutensilien oder zum Abtropfen genutzt werden. Zum Reinigen bieten die Gründer einen passend dazu entwickelten Spülschwamm an.

Janna Ensthaler und Ralf Dümmel unterziehen KitchBo einem Härtetest. Wird es einen Deal geben?

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die wichtigsten Fakten zu KitchBo

Mit KitchBo revolutionieren die Gründer das Kochen und Backen. Es wird nicht nur eine Menge Arbeit erspart, sondern auch mehr Platz geschaffen. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Karolin Djukic, Darko Djukic und Nikola Natterer

Karolin Djukic, Darko Djukic und Nikola Natterer Sitz: Wangen

Wangen Produkte mit Preisen: Starter-Set für 19,99 Euro, Stones inklusive Spieße 8-tlg. für 9,99 Euro, Silikonschwamm 3-er-Set für 12,99 Euro, Starter-Set XXL für 28,99 Euro

Starter-Set für 19,99 Euro, Stones inklusive Spieße 8-tlg. für 9,99 Euro, Silikonschwamm 3-er-Set für 12,99 Euro, Starter-Set XXL für 28,99 Euro Website mit Shop: kitchbo

kitchbo Instagram: my.kitchbo

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Die Gründer erhoffen sich, dass die Produkte von KitchBo zum nächsten Kassenschlager werden und sich auf dem Markt etablieren. Dazu brauchen sie die Hilfe von einem Löwen. Sie bieten für ein Investment von 40.000 Euro zehn Prozent der Firmenanteile an.