Jeden Montag wagen sich aktuell wieder kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. Dort präsentieren sie ihre innovativen Ideen und versuchen, ein Investment für ihr Produkt zu erhalten. Am 04.09.2023 läuft die zweite Folge von Staffel 14 auf Vox. Mit dabei sind auch Lena Pieper und Anika Schmidt, die die Freelancing-Plattform FreeMOM gegründet haben.

Was ist FreeMOM überhaupt? Wie funktioniert die Plattform? Und kostet eine Registrierung etwas? Hier bekommt ihr einen Überblick zum Produkt aus Folge 2.

Was ist FreeMOM?

Lena Pieper und Anika Schmidt haben die digitale Freelancing-Plattform FreeMOM gegründet. Damit spezialisieren sich die erfahrenen Personalerinnen auf eine Zielgruppe, der sie auch selbst angehören: die „Working Moms“, also die berufstätigen Mütter. „Die Rückkehr aus der Elternzeit in den Job ist nicht so einfach“, erzählt Anika von ihren Erfahrungen. Die Probleme dabei sind vielfältig. Es gibt weniger Gehalt, geringere Aufstiegschancen sowie fehlenden Einfluss auf den Job. Ungefähr 40 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren arbeiten weniger als 20 Stunden pro Woche. Aber nur für zwölf Prozent ist das die Wunschsituation. Auf der anderen Seite herrscht überall Fachkräfte-Mangel. Aktuell gibt es über 800.000 freie Stellen. „Das führt auch zu einem prognostizierten Wirtschaftsschaden von über 500 Milliarden Euro bis 2030“, gibt Lena zu bedenken und fährt fort: „Könnten alle Mütter so arbeiten, wie sie es nach eigenen Angaben tun würden, hätten wir auf einen Schlag 840.000 Arbeitskräfte mehr in Deutschland zur Verfügung.“ Deswegen hat das Duo mit FreeMOM eine Plattform gegründet, auf der sich familienfreundliche Unternehmen und selbständige Mütter vernetzen können.

Wie funktioniert die Plattform?

Über FreeMOM können sich selbständige Mütter für flexible und ortsunabhängige Projekte mit familienfreundlichen Unternehmen vernetzen. Nach einer kostenlosen Registrierung legen die Mütter ihr Profil an. Dafür geben sie unter anderem ihre Qualifikation, ihren Stundensatz und die verfügbaren Arbeitsstunden an. Der automatische Algorithmus berechnet daraufhin, zu welchen inserierten Projekten das Profil passt. „Hier finden Unternehmen sehr erfahrene Expertinnen in den Bereichen Projektmanagement, Personal, Recht, Finanzen oder IT“, erklärt Anika, was ihre Plattform zu bieten hat.

Die wichtigsten Fakten zu FreeMOM

Sie wollen das Leben für berufstätige Mütter leichter machen: Lena Pieper und Anika Schmidt setzen auf Flexibilität im Arbeitsleben. Die Plattform hilft nicht nur dabei, die richtigen Projekte zu finden, sie kümmert sich auch um die Zahlungsabwicklung. Was ihr über FreeMOM wissen müsst, seht ihr hier:

Gründerinnen: Lena Pieper und Anika Schmidt

Lena Pieper und Anika Schmidt Sitz: Gerstungen

Gerstungen Preis: kostenfrei (für Mütter), 15 % Servicegebühr (für Unternehmen)

kostenfrei (für Mütter), 15 % Servicegebühr (für Unternehmen) Website der Plattform: freemom.de

freemom.de Instagram: freemom.freelance

Welchen Deal erhoffen sich die Gründerinnen?

Lena Pieper und Anika Schmidt versuchen, FreeMOM zu etablieren. Dafür benötigen sie einen strategischen Partner im Bereich Vertrieb und Marketing. Die Gründerinnen bieten 15 Prozent der Firmenanteile für 250.000 Euro an.