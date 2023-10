Bei „Die Höhle der Löwen“ auf VOX präsentieren gerade wieder jeden Montag Gründerinnen und Gründer ihre innovativen Ideen. Auch die Erfinderin der BIOTherma-Pads hofft auf einen Deal mit den Investoren. In Folge 7 am 09.10.2023 pitcht sie ihr Produkt. Auf die Idee für ihre innovativen Alltagshelfer kam sie im Alltag mit ihren eigenen zwei Kindern.

Was die Wärme- und Kühlpads von bisherigen Produkten unterscheidet und welchen Deal die Gründerin anstrebt, lest ihr hier.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind die BIOTherma-Pads

„Im Falle eines Verschluckens umgehend einen Arzt aufsuchen“ – das steht auf den meisten, aktuell erhältlichen Kühl- und Wärmepads. Doch solche Hinweise machen die Produkte nicht gerade zu Alltagshelfern, sondern erfordern die beaufsichtige Anwendung durch Eltern. Daher kam Erfinderin Friederike Freifrau von Rodde der Gedanke, die Produkte neu und für die Kleinsten zu denken. Herausgekommen sind die BIOTherma-Pads inklusive Tröstis, in die die Pads gesteckt werden können. Die Tröstis sind Stofftierhüllen, die in Handarbeit hergestellt werden. So können Kälte-Verbrennungen oder Hautirritationen verhindert werden.

Seegras statt giftiger Inhaltsstoffe

Marktüblich sind in Kühl- und Wärmepads bedenkliche Inhaltsstoffe wie Industriealkohole. Dass daran noch gefeilt werden kann, beweist die Gründerin von BIOThermare. Ihre Pads sind nicht nur umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich, sie stammen zudem zu 100 Prozent aus Deutschland. Für die BIOTherma-Pads wird an der heimischen Ostsee Seegras gesammelt, welches den BIOTherma-Pads ihre kühlende Wirkung verleiht. Das macht die Kompressen für Kinder ungefährlich. Nicht nur Kühlen, auch Wärmen können die von Friederike Freifrau von Rodde erfundenen Pads.

Die wichtigsten Fakten zu BIOTherma-Pads

Im Online-Shop können die Kühl- und Wärme-Pads bereits erworben werden. Alle weiteren Infos zu den BIOTherma-Pads findet ihr hier:

Gründer: Friederike Freifrau von Rodde

Friederike Freifrau von Rodde Sitz: Büttelborn

Büttelborn Produkte: Kalt-Warm-Kompressen sowie Tröstis in verschiedenen Tier-Varianten

Kalt-Warm-Kompressen sowie Tröstis in verschiedenen Tier-Varianten Preis: ab 8,95 Euro (STARTER-Set Mini)

ab 8,95 Euro (STARTER-Set Mini) Website mit Shop: biothermare.de

Auf welchen Deal hofft die Gründerin?

Friederike Freifrau von Rodde benötigt finanzielle Unterstützung, um ihre Produktentwicklung voranzutreiben. Für 20 Prozent ihrer Firmenanteile erhofft sich die Gründerin 60.000 Euro. Ob einer der Löwen diesen Deal eingeht, erfahrt ihr am 09.10.2023 ab 20:15 Uhr auf VOX.