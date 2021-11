Die neue Staffel von „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ hat am 2. November 2021 im Ersten begonnen. Es ist bereits die 3. Staffel der ARD-Serie, und immer dienstags erscheint eine neue Folge. Am Dienstagabend, 09.11.2021, läuft Folge 2 der neuen Staffel.

Alle Infos rund um Mediathek, Besetzung und die Folgen von Staffel 3 gibt es hier im Überblick.

„Die Heiland“: Handlung der ARD-Serie

In „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ geht es um die ambitionierte Rechtsanwältin Romy Heiland. Sie ist von Geburt an blind. Zumindest fast: Sie hat ein Prozent Sehrest, an dem sie auch sehr hängt. Sie hat eine eigene Anwaltskanzlei in Berlin und arbeitet dort mit ihrer Assistentin Ada Holländer zusammen. Diese wurde ihr vom Arbeitsamt vermittelt. Bisher war die eigensinnige Ada ein hoffnungsloser Fall, das Angebot von Romy ist ihre letzte Chance auf einen Job.

Für Romy Heiland sind alle Mandanten gleich, sie übernimmt sehr gerne auch mal ungewöhnliche Fälle. Romys Blindheit zwingt die Anwältin dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sie hat ein phänomenales Gedächtnis und hört das Zittern der Stimme, wenn jemand lügt.

Die Serie, die im Ersten läuft, ist durch ein reales Vorbild inspiriert: die Berliner Anwältin Pamela Pabst, Deutschlands erste blinde Strafverteidigerin.

„Die Heiland“ Staffel 3: Darum geht es

Die Anwältin Romy Heiland landet in Untersuchungshaft, ihre Assistentin Ada Holländer merkt, dass die „Jurakunde“ nichts für sie ist und geht. Dafür wird ihre Cousine Tilly Vogel die neue Assistentin. Auch privat passiert in Staffel 3 bei Romy Heiland viel: Ihr Ex, Ben Ritter, heiratet. Das trifft sie mehr als sie zugeben mag. Und auch bei ihren Eltern läuft es nicht rund: Romys Vater Paul verlässt seine Frau Karin Heiland für eine andere.

„Die Heiland“: Darsteller und Darstellerinnen

Welche Schauspieler und Schauspielerinnen sind in der 3. Staffel von Die Heiland zu sehen? Wir stellen euch den Cast der Serie vor.

Rolle – Schauspieler

Romy Heiland – Christina Athenstädt

Ada Holländer – Anna Fischer

Tilly Vogel – Sina Reiß

Karin Heiland – Peggy Lukac

Paul Heiland – Rüdiger Kuhlbrodt

Ringo Holländer – Tim Kalkhof

Ben Ritter – Peter Fieseler

Rudi Illić – Aleksandar Jovanovic

„Die Heiland“: Sendetermine und Episodenguide

Im Herbst und Winter 2021 läuft die 3. Staffel von „Die Heiland“ auf ARD. Es gibt insgesamt 13 Folgen. In jeder der Folgen geht es für die Anwältin Romy Heiland in ein anderes Berliner Milieu.

Alle Folgen samt Sendetermine im Überblick:

Folge 1: „Ausgeknockt!“ am 02.11.2021 um 20.15 Uhr

Folge 2: „Gift im Garten“ am 09.11.2021 um 20.15 Uhr

Folge 3: „Der Tyrann“ am 16.11.2021 um 20.15 Uhr

Folge 4: „Dreiste Diebe“ am 23.11.2021 um 20.15 Uhr

Folge 5: „Der unsichtbare Feind“ am 30.11.2021 um 20.15 Uhr

Folge 6: „48 Stunden“ am 7.12.2021 um 20.15 Uhr

Folge 7: „Die dreibeinige Kuh“ am 14.12.2021 um 20.15 Uhr

Folge 8: „Tod im Schilf“ am 21.12.2021 um 20.15 Uhr

Folge 9: „Täter, Opfer, Mieter“ am 04.01.2022 um 20.15 Uhr

Folge 10: „Die Waffe im Müll“ am 11.01.2022 um 20.15 Uhr

Folge 11: „Rebellenkind“ am 25.01.2022 um 20.15 Uhr

Folge 12: „Brandstiftung“ am 01.02.2022 um 20.15 Uhr

Folge 13: „Schikane einer alten Dame“ am 8.02.2022 um 20.15 Uhr

Staffel 3: Folge 2 von „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ am 09.11.

In der zweiten Folge mit dem Titel „Gift im Garten“, die am Dienstag, 09.11.2021, im Ersten ausgestrahlt wird, geht es um Folgendes: In einem Berliner Schrebergarten hat ein Unbekannter ein verbotenes Rattengift ausgelegt. Die fünfjährige Emily hat das Gift zu sich genommen, sie liegt im Krankenhaus; noch ist unklar, wie schwerwiegend die Vergiftung ist. Chris und Eva Steeger, die Eltern des Kindes, wollen sich nicht mit Routine-Ermittlungen der Polizei zufriedengeben: Sie engagieren Romy, um sicher zu gehen, dass der mutmaßliche Verursacher für die Vergiftung ihres Kindes bestraft wird. Romy stellt fest, dass die beiden Frauen in der Kleingarten-Siedlung nicht besonders beliebt sind.

Romy geht indes pragmatisch mit Adas Lernschwäche um: Sie wird sie künftig selbst unterrichten. Leider ist Romy keine gute Lehrerin, doch zum Glück findet sich eine andere Lösung. Weniger gelassen reagiert Romy, als sie erfährt, dass ihr Ex Ben und Nayong heiraten werden.

„Die Heiland“: Mediathek, Stream, Wiederholung