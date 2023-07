Bereits seit zwei Jahren begrüßt Giovanni Zarrella in seiner Samstagabendshow „Die Giovanni Zarrella Show“ zahlreiche Promis aus dem Schlager-Business. Am Samstag, 22.07.2023, lädt er diese nun zur großen Schlager-Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle ein. In der achten Ausgabe seiner Show präsentieren Schlagerstars und internationale Gäste dann wieder ihre Hits zum Mitfeiern und Mitsingen. Darunter auch die Band Simply Red, die aktuell auf Europatournee ist und an diesem Abend extra Halt in Dortmund macht.

Ist die Show in der ZDF-Mediathek verfügbar? Wer sind die weiteren Gäste? Und gibt es noch Tickets? Die Antworten auf diese Fragen und mehr findet ihr hier.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Sendetermin und Sendezeit

Im September 2021 feierte Giovanni Zarrella sein mit Spannung erwartetes Debüt als Moderator einer großen Samstagabendshow im ZDF. Zwei Jahre später präsentiert er nun als gekürter Deutscher-Fernsehpreis-Gewinner eine neue Ausgabe der nach ihm benannten Musikshow, dieses Mal live aus Dortmund. Das ZDF zeigt die große Sommerparty der „Die Giovanni Zarrella Show“ am Samstag, 22.07.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Im Anschluss wird die Show nicht wiederholt.

„Die Giovanni Zarrella Show“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder die große Schlager-Sommerparty verpasst hat, hat Glück, denn die Show kann auch im Nachhinein noch in der ZDF-Mediathek als Wiederholung gestreamt werden. Dort ist „Die Giovanni Zarrella Show“ nach der Ausstrahlung im TV einen Monat lang abrufbar.

Außerdem kann die achte Episode auf zdf.de im Stream angesehen werden.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Das sind die Gäste im Juli 2023

Giovanni Zarrella hat es sich auch für die große Sommerparty seiner Show nicht nehmen lassen, zahlreiche namhafte Künstler einzuladen. Von Schlagerstars über deutsche Popgrößen bis hin zu internationalen Gästen ist alles dabei.

Das sind die Gäste am 22.07.2023:

Maite Kelly

Ben Zucker

Michelle

Nino de Angelo

Claudia Jung

Nik P.

Mickie Krause

Anna-Maria Zimmermann

Bernhard Brink

Oli.P

Heinz Rudolf Kunze

Michael Holm

Simply Red

Ella Endlich

Kerstin Ott

Anna-Carina Woitschack

Michael Bolton

Ricchi e Poveri

„Die Giovanni Zarrella Show“: Das ist das Programm im Juli 2023

Es wird die bislang größte Schlager-Party in der noch jungen Geschichte der „Giovanni Zarrella Show“: Der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella meldet sich live aus der Dortmunder Westfalenhalle und präsentiert einen Sommerabend mit Deutschlands Schlagerstars und internationalen Gästen. Mitfeiern und Mitsingen ist angesagt, wenn Maite Kelly, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P und Heinz Rudolf Kunze ihre Hits anstimmen. Den passenden Sound für die Sommerparty liefern außerdem Mickie Krause und Anna-Maria Zimmermann. Ebenfalls mit dabei: Schlagerlegende Michael Holm – und das eine Woche vor seinem 80. Geburtstag. Und auch Giovanni selbst hat mit seiner Live-Band so manchen Sommerhit im Gepäck. Für internationalen Glanz sorgt Simply Red. Die Band rund um Frontman Mick Hucknall ist auf Europatournee und wird an diesem Abend extra in Dortmund Station machen.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Gibt es noch Tickets für Dortmund?

Wer sich die Show spontan live in Dortmund ansehen möchte, hat vielleicht sogar noch Glück: Laut Ticketservice des ZDF waren bis kurz vorher noch Tickets für die Schlager-Sommerparty verfügbar. Aufgrund von Stornierungen gäbe es laut Anbieter zudem die Möglichkeit, dass weitere Plätze kurzfristig wieder verfügbar werden. Das ist aber nicht garantiert.

Das ist Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella ist ein italienischer Musiker und Fernsehmoderator, der im Jahr 2001 als Sänger der Band Bro'Sis bekannt wurde. Mittlerweile hat er sich jedoch als Solokünstler etabliert. Zuletzt veröffentlichte er sein neustes Album „Per sempre" im August 2022, das direkt an der Spitze der deutschen Albumcharts durchstartete. Im Juni 2023 ist außerdem bekannt geworden, dass Giovanni Zarrella neuer Juror bei „The Voice of Germany" sein wird.

