Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Die Discounter“ haben begonnen. In Staffel 2 der Amazon-Prime-Serie können sich Prime-Mitglieder auf neue Folgen rund um die Angestellten aus dem Feinkostladen Kolinski freuen. Neben bekannten Gesichtern werden in der neuen Staffel auch einige Gastauftritte vorkommen.

Wann kommt Staffel 2 auf Amazon-Prime?

Wer sind die Schauspieler ?

Worum geht es?

Start, Besetzung, Handlung und mehr – in dieser Übersicht erfahrt ihr alles zu „Die Discounter“ Staffel 2.

„Die Discounter“ Staffel 2: Start auf Amazon Prime Video

Nachdem die Fans von „Die Discounter“ nach einer erfolgreichen Staffel 1 auf eine Fortsetzung hofften, wurde dieser Wunsch im April 2022 erhört. Durch erste Bilder der Dreharbeiten wurde der Dreh von Staffel 2 von Amazon Prime Video bestätigt.

Bislang wurde allerdings noch kein Starttermin angekündigt. Trotzdem geht man davon aus das „Die Discounter“ Staffel 2 zur Vorweihnachtszeit dieses Jahr auf Amazon-Prime verfügbar sein wird.

„Die Discounter“ Staffel 2: Besetzung

Neben dem bekannten Hauptcast sind in „Die Discounter“ Staffel 2 auch einige Gastauftritte dabei. Prime-Mitglieder können sich unter anderem auf bekannte deutsche Schauspieler wie Frederick Lau oder Kida Khodr Ramadan freuen.

Das sind die Schauspieler im Hauptcast von „Die Discounter“ Staffel 2:

Marc Hosemann als Thorsten Kruse der Filialleiter

als Thorsten Kruse der Filialleiter Bruno Alexander als Titus

als Titus Ludger Bökelmann als Peter

als Peter David Ali Rashed als Samy

als Samy Doris Kunstmann als Frau Jensen

als Frau Jensen Marie Bloching als Lia

als Lia Nura Habib Omer als Flora

als Flora Klara Lange als Pina

„Die Discounter“ Staffel 2: Handlung

In „Die Discounter“ Staffel 2 geht es wieder zurück nach Hamburg. Die zweite Staffel spielt sich wieder im Feinkostladen Kolinski, welcher in Altona liegt. In den Folgen geht es um den teils wahnwitzigen Alltag des Personals und Teams von Filialleiter Thorsten Kruse. Bei näherer Betrachtung der Konflikte wird schnell klar, dass es in Staffel 2 wieder einige Schock- und Chaosmomente geben wird. Filialleiter Thorsten steht aufgrund eines Umsatz-Tiefs unter enormen Druck. Als wäre das nicht genug, erhöht seine Chefin die Last, da das Gesundheitsamt anrückt.

Im Feinkostladen gibt es darüber hinaus noch ganz andere Probleme: Durch Liebesbeziehungen im Kollegium und Konflikte mit den anderen Kolinski-Filialen, artet der ewige Streit beim Sommerfest komplett aus.