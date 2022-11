Seit Anfang dieses Jahres fragen sich die Fans der beliebten ZDF-Serie „Die Bergretter“ wann Staffel 14 erscheinen wird. Bis diese ausgestrahlt wird, müssen sie sich jedoch noch etwas gedulden. Dafür zeigt das ZDF am Donnerstag, 17.11.2022, das Special „Die Zeit, die bleibt“. In der Folge unternimmt Markus mit seinem Freund Tobias einen Männertrip und trifft dort auf seine alte Liebe Jule. Nach einer gemeinsamen Nacht verschwindet sie jedoch plötzlich spurlos...

Wann läuft die Special-Folge im TV und Stream ?

und ? Um was geht es in „Die Zeit, die bleibt“ genau?

Wer sind die Darsteller im Cast?

im Cast? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“: Sendetermine und Sendezeit

„Die Bergretter“ sind aus dem ZDF-Programm nicht mehr wegzudenken. Im Januar wurde die letzte Folge der neuesten Staffel 13 ausgestrahlt. Bevor die Zuschauer nach dem Cliffhanger am Ende erfahren, wie es weitergeht, zeigt das ZDF am Donnerstag, 17.11.2022, die Special-Folge „Die Zeit, die bleibt“. Die 90-minütige Episode läuft zur Primetime um 20:15 Uhr und wird im Anschluss nicht wiederholt.

„Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wie gewohnt könnt ihr auch die Special-Folge der beliebten Actionserie in der ZDF-Mediathek streamen. Dort ist „Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“ bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung online. Zudem steht die Folge in der Mediathek auch nachträglich als Wiederholung ein Jahr lang zur Verfügung.

Darum geht es in „Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“

Markus Kofler unternimmt mit seinem Freund Tobias Herbrechter ein Ausflug nach Osttirol, um am Großglockner endlich einmal wieder der gemeinsamen Leidenschaft fürs Klettern nachzugehen. Der als Männertrip geplante Urlaub verläuft allerdings anders als geplant. In dem traumhaft gelegenen Berghotel, in dem Markus und Tobi absteigen, trifft Markus auf seine einstige große Liebe Jule Lindner, die mit ihrem zwölfjährigen Sohn Leon aus Kanada ihren Heimatort besucht, um „ein paar Dinge“ zu erledigen. Nach einem lustigen Abend an der Hotelbar ist Jule am nächsten Tag jedoch spurlos verschwunden. Anfangs versucht Markus den besorgten Leon noch zu beruhigen. Bestimmt gibt es eine vernünftige Erklärung, warum sich seine Mutter noch nicht gemeldet hat.

Als Jule dann jedoch deutlich überfällig ist, macht sich Markus auf die Suche nach ihr. Dabei stößt er auf ihre zerrüttete Familie, in der niemand besonders gut auf Jule zu sprechen ist. Ihre Schwester Sonja will nichts von ihr wissen und auch ihr Vater Hubert reagiert eher verhalten auf die Nachricht der Rückkehr seiner Tochter. Was ist damals passiert, dass Jule so überstürzt nach Kanada aufgebrochen ist? Zu allem Überfluss machen Markus und Tobias noch eine schockierende Entdeckung: Jule ist schwerkrank und dringend auf ihre Medikamente angewiesen. Als plötzlich auch noch Sonja wie vom Erdboden verschluckt ist, zählt jede Minute. Die beiden Schwestern sind schwer verletzt und befinden sich in einem Gebiet mit akuter Steinschlaggefahr.

Zusammen mit Tobias kann Markus die schwerverletzte Sonja Lindner bergen. Ihre Schwester Jule macht sich währenddessen große Vorwürfe.

© Foto: ZDF/Thomas Neumeier

Die Besetzung von „Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“ im Überblick

Seit 2014 spielt der deutsche Schauspieler Sebastian Ströbel alias Markus Kofler die Hauptrolle in „Die Bergretter“. Durch ihn wurde das Format zum Quotensieger. Wer die weiteren Darsteller im Cast von „Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“ sind, sehr ihr hier im Überblick:

Rolle – Darsteller

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Tobias Herbrechter – Markus Brandl

Jule Lindner – Franziska Wulf

Leon Lindner – Jacob Speidel

Sonja Lindner – Lena Reinhold

Christian Seiler – Matthias Ziesing

Hubert Lindner – Gerd Silberbauer

Bergretter Chef – Simon Brusis

Bergretter – Florian Eisner

Rezeptionistin – Kira Koppandi

Frau 1 – Anna Unterweger

Frau 2 – Elisabeth Grünebach

Arzt – Christoph Grießer

„Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt“: Drehort

Romantische Szenen, aufregende Einsätze – und all das in einer atemberaubenden Kulisse. Auch in „Die Zeit, die bleibt“ können sich Fans der Serie „Die Bergretter“ über die traumhaften Kulissen Österreichs freuen. Die Dreharbeiten zu dem Serien-Special fanden vom 13. Juli bis zum 7. August 2021 statt. Gedreht wurde überwiegend in der Region rund um Matrei und Kals am Großglockner.