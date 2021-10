Am heutigen Dienstag, den 26.10.2021, ist der Hamburger SV zu Gast beim 1. FC Nürnberg. In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen sich die beiden Zweitliga-Teams im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegenüber. In der ersten Runde gewann der FCN knapp gegen den Regionalliga-Verein SSV Ulm 1846 (1:0), auch der HSV gewann die Partie gegen Eintracht Braunschweig mit nur einem Tor unterschied.

Der HSV-Sportchef Jonas Boldt im Interview vor der Partie: „Es ist kein Zufall, dass Nürnberg in den letzten Monaten sehr wenige Spiele verloren hat. Wir haben wirklich Respekt vor ihnen. Schönes Spiel, wieder Flutlicht, gegen alte Bekannte. Natürlich haben wir vor, in die nächste Runde einzuziehen und im Pokal zu überwintern.“

Wen Boldt mit den „alten Bekannten“ meint, ist auch klar, denn das Duell gegen Nürnberg wird für den HSV auch eines gegen seinen Ex-Trainer Dieter Hecking, der seit 2020 als Sportvorstand in Franken tätig ist. Hecking ist von der Stärke seines Klubs nicht überrascht, wie er der „Bild“ sagte: „Bei uns weiß jeder, was er kann. Aber auch, was er nicht kann. Es passt zurzeit gut zusammen.“

Das letzte Spiel der beiden Mannschaften endete vor einigen Wochen 2:2, als der HSV zwei Führungen egalisieren konnte. Heute ist ein Unentschieden nicht drin, spätestens durch das Elfmeterschießen wird ein Sieger feststehen, der anschließend ins Achtelfinale einzieht.

Wo wird das Spiel übertragen? Wird die Partie live im Free-TV zu sehen sein? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal heute – 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Der 1. FC Nürnberg ist stark in die Saison 2021/22 der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Stand jetzt befindet sich „Der Club“ mit 21 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Auch der Gast vom HSV kann sich sehen lassen, er nur drei Zähler weniger auf dem Konto und liegt damit auf dem sechsten Rang. Der Gewinner dieser Partie steht anschließend im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Teams : 1. FC Nürnberg, Hamburger SV

Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

Anpfiff: Dienstag, 26.10.2021, um 20:45 Uhr

Spielort: Max-Morlock-Stadion in Nürnberg

1. FC Nürnberg gegen Hamburg heute live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Dienstag zwischen Nürnberg und dem HSV, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Leider wird die Begegnung nicht im Free-TV zu sehen sein. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Auch einen kostenlosen Live-Stream der Partie zwischen dem FCN und dem HSV wird es nicht geben. Das Spiel kann lediglich bei Sky gestreamt werden, und zwar kostenpflichtig. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

DFB-Pokal: Nürnberg wechselt Torwart in Partie gegen HSV

Der 1. FC Nürnberg hat angekündigt, im Pokalspiel gegen den HSV seinen Torwart zu tauschen. Carl Klaus darf Stammkeeper Christian Mathenia im Zweitrundenduell ablösen und von Beginn an im Tor stehen. „Er ist dran und hat sich das verdient“, sagte Trainer Robert Klauß gestern über den Wechsel im Tor des Fußball-Zweitligisten. Auch in der 1. Runde des DFB-Pokals stand Klaus gegen den SSV Ulm (1:0) zwischen den Pfosten. „Wir vertrauen dem Carl komplett. Ich sehe da überhaupt kein Risiko.“ Auch Mathenia könne die Entscheidung nachvollziehen. Die zwei haben sich gegenseitig immer unterstützt und gönnen sich untereinander sehr viel.

