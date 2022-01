Die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals ist erledigt, die nächsten Partien stehen also fest. 2022 ist das DFB-Pokal besonders spannend, da das Achtelfinale so einige Überraschungen mit sich brachte. Nachdem Topfavorit Bayern München bereits in der Runde davor gescheitert war, flogen im Achtelfinale mit Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln gleich drei ambitionierte Erstligisten – und mit dem BVB der Titelverteidiger – aus dem Wettbewerb.

Nach der Auslosung fragen sich also viele Fans jetzt:

Welche Mannschaften treffen im Viertelfinale des DFB Pokals 2022 aufeinander ?

des aufeinander Wann finden die Viertelfinal-Spiele statt?

statt? Alle Infos zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22.

DFB Pokal Viertelfinale: Das sind die Teilnehmer

Union Berlin

SC Freiburg

RB Leipzig

VfL Bochum (alle aus der Bundesliga)

FC St. Pauli

Hamburger SV

Karlsruher SC

Hannover 96 (alle aus der 2. Bundesliga)

DFB-Pokal Termine 2022: Alle Termine der Viertelfinal-Spiele im Überblick

Mit den Spielen im DFB-Pokal geht es am 1. und 2. März mit dem Viertelfinale weiter. Acht Mannschaften werden dann um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, das am 19. und 20. April ausgetragen wird. Das große Finale steigt dann am 21. Mai in Berlin.

Alle wichtigen Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale in Berlin: 21. Mai 2022

DFB-Pokal-Viertelfinale 2022: Welche Mannschaften treffen aufeinander?

1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli am 01.03.2022

Hamburger SC gegen Karlsruher SC am 01.03.2022

Hannover 96 gegen RB Leipzig am 02.03.2022

VfL Bochum gegen SC Freiburg am 02.03.2022

HSV gegen KSC – Spannende Partien erwartet

Zweitligist FC St. Pauli trifft im DFB-Pokal nach seinem Achtelfinal-Coup gegen Vorjahresgewinner Borussia Dortmund auf den Bundesligisten Union Berlin. Das Duell der beiden traditionsreichen Kultvereine in der Hauptstadt ergab die Auslosung des Viertelfinale (1. und 2. März) am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau.

Vizemeister und Vorjahresfinalist RB Leipzig muss als neuer Topfavorit beim Zweitligisten Hannover 96 antreten. Leipzigs Ligarivale VfL Bochum empfängt den SC Freiburg zum einzigen Erstliga-Duell des Viertelfinales. Durch den Zweitliga-Vergleich der früheren Pokalsieger Hamburger SV und Karlsruher SC ist die Halbfinalteilnahme von mindestens einer unterklassigen Mannschaft bereits sicher.

Für Leipzigs Trainer Domenico Tedesco ist Hannover alles andere als ein Wunschlos. "Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat. Hannover hat in der letzten Runde gegen Gladbach gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Aber unser Ziel und auch der Anspruch ist es dennoch, dort zu bestehen und ins Halbfinale einzuziehen", sagte der Coach des momentanen Bundesliga-Sechsten.

In der Runde der besten Acht stehen erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Pokal-Wettbewerbs seit Einführung der Bundesliga vier Zweitligisten. Erstmals war 2004 die Hälfte aller acht Viertelfinalteilnehmer aus dem Unterhaus gekommen. Damals hatte Zweitligist Alemannia Aachen auch das Endspiel in Berlin erreicht. Als bislang letzter Zweitliga-Klub hatte der heutige Drittligist MSV Duisburg im Jahr 2011 das Pokalfinale erreicht.

Im diesjährigen Viertelfinale fehlen die Pokalgewinner der vergangenen 29 Jahre. Schon vor Cupverteidiger Dortmund war Rekordsieger Bayern München in der zweiten Runde gescheitert.

DFB-Pokal 2021/22: Diese Prämie bekommen die Vereine für den Einzug ins Viertelfinale

Wie schon die vergangene Spielzeit, steht auch die neue Serie weiterhin unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Konkret kassiert jeder Klub für die erste Runde nach zunächst 128.757 Euro an Prämien. Allerdings muss beachtet werden, dass in einigen Landesverbänden ein Teil der Summe an die übrigen Klubs im Wettbewerb weitergereicht wird. Vor der Corona-Pandemie waren das jeweils 45.000 Euro. In Runde zwei erhält jeder Klub dann weitere 257.514 Euro. Für den Einzug in das Achtelfinale gibt es 515.028 Euro, die Viertelfinalisten kassieren jeweils 1,004 Millionen Euro und der Einzug in das Halbfinale wird mit weiteren 2,008 Millionen Euro belohnt. Die Finalgelder stehen noch nicht fest.