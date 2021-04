Am Samstag, den 01.05.2021, trifft Borussia Dortmund im DFB-Pokal Halbfinale gegen Zweitligist Holstien Kiel an. Die Dortmunder, die in der Bundesliga aktuell statt um die Meisterschaft um den Einzug in die Champions League spielen, werden am Samstagabend alles daran setzen, mit einem Sieg dem DFB-Pokal-Titel einen Schritt näher zu kommen. Mit Holstein Kiel wartet allerdings ein echter Favoritenschreck auf den BVB, haben die Norddeutschen doch auf dem Weg ins Halbfinale bereits Titelverteidiger Bayern München ausgeschaltet.

Borussia Dortmund oder Holstein Kiel – Welchem Team gelingt mit einem Sieg am Samstagabend der Einzug ins Finale des DFB-Pokals?

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Free-TV und Live-Stream im Überblick.

DFB-Pokal – Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Die Partie im DFB-Pokal-Halbfinale 2021 wird am 01.05.2021 um 20:30 Uhr angepfiffen. Austragungsort wird der Dortmunder Signal-Iduna-Park sein. Im Viertelfinale des Pokals konnten sich die Dortmunder mit einem knappen 2:3 Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart das Ticket fürs Weiterkommen sichern. Zuvor warfen die Schwarz-Gelben im Achtelfinale noch Gladbach aus dem Turnier. Nun bekommt es der BVB mit echten Pokal-Fightern zu tun. Holstein Kiel bezwang den deutschen Rekordmeister Bayern München in der zweiten Runde mit 6:5 (n.E.). Diese Leistung beeindruckt auch BVB-Trainer Erdin Terzic: „Den FC Bayern zu schlagen, schaffen nicht sehr viele.“

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Wettbewerb: DFB-Pokal 2020/2021, Halbfinale

Anpfiff: Samstag, 01.05.2021, um 20:30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park

Dortmund gegen Holstein Kiel: Halbfinale live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Begegnung wird live im Ersten zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel im TV sowie im Internet im Livestream.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

DFB-Pokal – BVB vs. Kiel: Wann startet die Übertragung heute auf ARD und Sky?

Wann beginnt die Übertragung der Partie zwischen Dortmund und Kiel? Alle Infos in der Übersicht:

Übertragung ARD: 01.05.2021, 20:15 Uhr in der Sportschau