Immer wieder müssen Teams durch Sperren in Folge einer Gelb- oder Rotsperre auf ihre Spieler verzichten. Was in der Bundesliga durch die schiere Anzahl an Spielen im Laufe der Saison leichter zu verkraften ist, kann in einem K.O.-Wettbewerb wie dem DFB-Pokal beim Verlust eines Stammspielers einen schmerzhaften Verlust bedeuten.

Wie viele Spiele können Spieler im DFB-Pokal gesperrt werden?

Alle Infos zu potenziellen Sperren im DFB-Pokal findet ihr in diesem Artikel.

Gelbe, rote und gelb-rote Karten: Wann wird ein Spieler gesperrt?

Wie in der Fußball-Bundesliga können Spieler auf zwei Wegen für zukünftige Spiele gesperrt werden. Durch zu viele gelbe Karten, die im Laufe des Wettbewerbs gesammelt werden und durch direkte Platzverweise, wenn ein Spieler die gelb-rote bzw. glatt rote Karte sieht.

Die Gelb-Sperre funktioniert im DFB-Pokal nach dem gleichen Prinzip wie in der Bundesliga: Die Sperre erfolgt, wenn ein Spieler im laufenden Wettbewerb die fünfte gelbe Karte sieht. Eine Sperre auf diesem Weg ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da die Teams maximal sechs Spiele auf dem Weg ins Pokalfinale bestreiten.

Auch bei roten bzw. gelb-roten Karten wird im DFB-Pokal wie in der Bundesliga verfahren. Während eine gelb-rote Karte lediglich eine Sperre für ein Spiel nach sich zieht, bedeutet eine rote Karte eine Sperre in Höhe von mindestens zwei Spielen.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (2.v.l.) zeigt dem Nürnberger Florian Flick (3.v.l.) im DFB-Pokal Achtelfinale die rote Karte. Flick wurde daraufhin für zwei Spiele gesperrt.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Gelten Sperren im Pokal auch für die Bundesliga?

Nein. Alle Karten, die im DFB-Pokal verteilt werden, gelten ausschließlich für diesen Wettbwerb.

Im umgekehrten Fall werden auch die Strafen in der Bundesliga gesondert behandelt. Sollte also ein Spieler in der Bundesliga direkt vor einem Pokalspiel etwa die fünfte gelbe Karte sehen, darf dieser im DFB-Pokal eingesetzt werden, muss jedoch im nächsten Ligaspiel pausieren.

Werden die Sperren im DFB-Pokal nach einer Saison wieder zurückgesetzt?

Während Sperren in der Bundesliga nach dem Ablauf einer Saison wieder zum Start der nächsten Spielzeit zurückgesetzt werden, ist dies im DFB-Pokal nicht der Fall. Sieht ein Spieler beispielsweise eine rote Karte im Pokalfinale und wird für zwei Spiele gesperrt, muss er in der folgenden Saison im DFB-Pokal in den ersten beiden Runden zuschauen. Auch im Falle einer fünften gelben Karte im Pokalfinale wäre dies in der ersten Pokalrunde der nächsten Saison der Fall.

Wichtig ist jedoch, dass die gesammelten gelben Karten im Laufe einer Pokalsaison zur nächsten Saison zurückgesetzt werden.