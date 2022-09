Nach dem Fast-EM-Sieg der DFB-Frauen steht nun mit dem DFB-Pokal der wichtigste deutsche Pokal-Wettbewerb der Frauen auf dem Plan. Dieser geht in die zweite Runde 2022/23. Anders als bei den Männern starten die zwölf Bundesligisten und die vier bestplatzierten Teams aus der 2. Liga erst jetzt in den DFB-Pokal. Am heutigen Montag, 12.09.2022, trifft der FC Bayern München auf den FC Ingolstadt.

DFB-Pokal der Frauen: Wann werden die Runden gespielt?

Mit dem Spiel des FC Bayern München beim FC Ingolstadt endet die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr hier:

2. Runde : 10.-12. September 2022

: 10.-12. September 2022 Achtelfinale : 19.-21. November 2022

: 19.-21. November 2022 Viertelfinale : 28. Februar und 1. März 2023

: 28. Februar und 1. März 2023 Halbfinale : 15. und 16. April 2023

: 15. und 16. April 2023 Finale: 18. Mai 2023 in Köln

Spielplan – Runde 2 im DFB-Pokal der Frauen

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen 2022/23 wird am 10.9., 11.9. und 12.9.22 ausgetragen. Und das sind die Partien:

Samstag, 10.09.2022

Fortuna Köln – SC Sand

Sonntag, 11.09.2022

ATS Buntentor – SGS Essen

Magdeburger FFC – MSV Duisburg

Borussia Bocholt – Carl Zeiss Jena

SV Weinberg – Eintracht Frankfurt

SV Henstedt-Ulzburg – Werder Bremen

FSV Gütersloh 2009 – VfL Wolfsburg

VfL Bochum – SV Meppen

Türkiyemspor Berlin – RB Leipzig

TSV Jahn Calden – Bayer 04 Lverkusen

SV Elversberg 07 – 1. FC Köln

SG Andernach – SC Freiburg

Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg

Viktoria 1889 Berlin – 1. FFC Turbine Potsdam

1. FC Saarbrücken – TSG Hoffenheim

Montag, 12.09.2022

1. FC Ingolstadt – Bayern München

Wo werden die Frauen des FC Bayern München gegen den FC Ingolstadt übertragen?

Das Spiel der Frauen des FC Bayern München beim FC Ingolstadt läuft im Pay-TV beim Sender Sky. Dort wird das Spiel auf den Kanälen Sky Top Event und Sky Sport Mix im TV übertragen. Auch im Stream kann die Partie beim Pay-TV Anbieter verfolgt werden. Sky zeigt das Spiel auf SkyGo und WOW.

DFB-Pokal der Frauen 2022/23: Wo werden die Spiele live gezeigt?

Die Spiele der Frauen im DFB-Pokal werden leider nicht im Free-TV übertragen. Sky und WOW (ehemals Sky Ticket) zeigen pro Pokal-Runde jeweils ein Spiel. Das Finale in Köln am 18. Mai 2023 im Rhein-Energie-Stadion zeigt Sky ebenfalls. In der zweiten Runde zeigt Sky am Montag, 12.9.22, das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Bayern München. Beginn der Ausstrahlung ist um 18:15 Uhr, Anpfiff um 18:30 Uhr.

DFB-Pokal-Siegerinnen-Liste: Wolfsburger Dominanz seit 2015

Bereits neun Mal konnten die Frauen vom VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewinnen, davon acht Mal in den letzten acht Jahren. In der zweiten Runde spielen die Seriensiegerinnen gegen den FSV Gütersloh um den Einzug ins Achtelfinale.

Alle DFB-Pokal-Siegerinnen der letzten 20 Jahre im Überblick:

2022 VfL Wolfsburg

2021 VfL Wolfsburg

2020 VfL Wolfsburg

2019 VfL Wolfsburg

2018 VfL Wolfsburg

2017 VfL Wolfsburg

2016 VfL Wolfsburg

2015 VfL Wolfsburg

2014 1. FFC Frankfurt

2013 VfL Wolfsburg

2012 FC Bayern München

2011 1. FFC Frankfurt

2010 FCR 2001 Duisburg

2009 FCR 2001 Duisburg

2008 1. FFC Frankfurt

2007 1. FFC Frankfurt

2006 1. FFC Turbine Potsdam

2005 1. FFC Turbine Potsdam

2004 1. FFC Turbine Potsdam

2003 1. FFC Frankfurt

Giulia Gwinn, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.

