Das DFB-Pokal-Finale 2021 steht kurz bevor: Am Donnerstag, 13.05.2021, kämpfen RB Leipzig und Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion um den begehrten Pokal In der Generalprobe beim Ligaduell am vergangenen Wochenende jedoch hatte der BVB die Nase vorn: Mit 3:2 gewann das Team von Trainer Edin Terzic im Spitzenspiel gegen die Leipziger. RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampel ist dennoch zuversichtich: „Wir sind Zweiter der Bundesliga, müssen uns vor niemandem verstecken. Wir haben eine großartige Saison gespielt, stehen völlig zu Recht im Pokalfinale. Und im Pokal kann es in jedem Spiel eine verrückte Geschichte geben.“

Wo wird das mit Spannung erwartete Endspiel am Donnerstagabend live übertragen? Läuft das Pokalfinale im Free-TV? Wer überträgt das Finale zwischen Leipzig und Dortmund im Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal Finale 2021 – Leipzig gegen BVB: Datum, Uhrzeit, Anstoß

11.05.2021 um 20:45 Uhr angepfiffen. Austragungsort wird das Berliner Olympiastadion sein. Den Einzig ins Finale schaffte RB Leipzig mit einem 2:1 Halbfinal-Sieg gegen Werder Bremen. Der BVB sicherte sich das Finalticket Die Partie im DFB-Pokal-Finale 2021 wird amumangepfiffen.wird dassein. Den Einzig ins Finale schaffte RB Leipzig mit einem 2:1 Halbfinal-Sieg gegen Werder Bremen. Der BVB sicherte sich das Finalticket mit einem deutlichen 5:0 Sieg gegen Holstein Kiel . Mit Dortmund und Leipzig treffen im Pokalfinale zwei Top-Teams aufeinander, die ein hochklassiges Finale versprechen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: RB Leipzig, Borussia Dortmund

Wettbewerb: DFB-Pokal Finale 2021

Datum und Uhrzeit: 13.05.2021, 20:45 Uhr

Spielort: Olympiastadion Berlin, Berlin

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: Pokalfinale live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor dem Endspiel am Donnerstag zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Begegnung wird live im Ersten zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel im TV sowie im Internet im Live-Stream. Auf DAZN wird das Pokalfinale nicht zu sehen sein.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

DFB-Pokal Finale 2021 live: Wann startet die Übertragung im Fernsehen?

Wann beginnt die Übertragung des Endspiels zwischen Leipzig und Dortmund? Alle Infos in der Übersicht:

Übertragung ARD: 13.05.2021, ab 20:15 Uhr in der Sportschau

Übertragung Sky: 13.05.2021, ab 19:45 Uhr auf SkySport1

Wer gewinnt das DFB Pokal Finale 2021? Prognose, Tipp, Quoten und Statistik

