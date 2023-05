Den Abschluss der Fußball-Bundesliga-Saison bildet Jahr für Jahr das Finale im DFB-Pokal. Mit dem FC Bayern ist der Rekord-Pokalsieger überraschenderweise gegen den SC Freiburg bereits ausgeschieden. Die Breisgauer sind ebenso wie ihr Halbfinalgegner RB Leipzig noch im Rennen. Auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt dürfen vom Einzug ins Pokalfinale träumen.

Alle Infos zum DFB-Pokal-Finale 2023 im Überblick.

DFB-Pokal Finale 2023: Termin, Anpfiff und Ort

Wie gewohnt findet das Pokalfinale auch in diesem Jahr nach dem 34. und letzten Spieltag der Bundesliga, der am 27. Mai über die Bühne geht, statt. Das Endspiel im DFB-Pokal findet somit am Samstag, den 3. Juni 2023, statt. Der Anpfiff für das heiß erwartete Spiel ertönt um 20 Uhr. Ausgetragen wird das Finale im Olympiastadion in Berlin.

Alle Infos zum Pokalfinale 2023 im Überblick:

Wettbewerb : DFB-Pokal 2022/23, Finale

: DFB-Pokal 2022/23, Finale Datum und Uhrzeit : 3. Juni 2023, 20 Uhr

: 3. Juni 2023, 20 Uhr Stadion/Spielort: Olympiastadion, Berlin

Kann RB Leipzig den DFB-Pokal in diesem Jahr verteidigen?

DFB-Pokal 2023: Welcher Sender überträgt das Finale live?

Zwei Sender teilen sich die Übertragung für das DFB-Pokal-Finale am 3. Juni: Das ZDF wird das Spiel live und kostenlos im Free-TV ausstrahlen und zusätzlich einen Livestream zur Verfügung stellen.

Da sich Sky die Übertragungsrechte für alle Pokalspiele gesichert hat, wird auch der Pay-TV-Sender das Endspiel in voller Länge im TV und im Livestream zeigen. Um auf den kostenpflichtigen Livestream zuzugreifen, benötigt man entweder SkyGo oder WOW. Details wie Übertragungszeiten, Kommentatoren und Moderatoren der beiden Anbieter werden noch bekannt gegeben.

Alle Infos zur Übertragung im Überlick:

Free-TV: ZDF

ZDF Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: ARD-Mediathek, SkyGo, WOW

Tickets für das Finale 2023: Wo gibt es Karten zu kaufen?

bewerben. Da die Nachfrage traditionell sehr hoch ist, erfolgt die Vergabe der Eintrittskarten jedes Jahr per Losverfahren. Jeder Bewerber kann sich im Das DFB-Pokalendspiel erfreut sich jedes Jahr einer großen Nachfrage nach Eintrittskarten. Fußballfans haben noch bis zum 4. Mai die Möglichkeit, sich für das DFB-Pokalfinale 2023 zu. Da die Nachfrage traditionell sehr hoch ist, erfolgt die Vergabe der Eintrittskarten jedes Jahr per. Jeder Bewerber kann sich im Ticketportal des Deutschen Fußball Bundes (DFB) für höchstens vier Tickets anmelden.

Alternativ haben die Fans der beiden Finalteilnehmer die Chance, über ihre Vereine an Tickets zu kommen. Hierfür ist es ratsam eine Mitgliedschaft abgeschlossen zu haben oder eine Dauerkarte zu besitzen.

Eine dritte Möglichkeit ist der Ticketkauf über den Zweitmarkt. Hierbei sollte man allerdings sehr vorsichtig sein, da auf Portalen wie „Ticketbande“ oder „Viagogo“ die Karten nach einem Nachfrage-Angebot-Prinzip verfügbar sind. Das führt dazu, dass die Ticketpreise deutlich höher sind als im regulären Verkauf.

