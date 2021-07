Seit dem 21.07.2021 läuft das Fußballturnier bei Olympia 2021. Insgesamt versuchen 16 Teams die Goldmedaille für ihr Land zu gewinnen. Einer der Mitfavoriten ist die deutsche Mannschaft, die in Gruppe D antritt. Für die deutsche Mannschaft begann die Gruppenphase am 22. Juli 2021. Zum Auftakt verlor Deutschland das erste Gruppenspiel bei Olympia 2021 mit 2:4 gegen die Auswahl aus Brasilien. Durch den 3:2-Sieg im zweiten Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien, hat Deutschland die Chance mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste in die Endrunde einzuziehen. Für Cheftrainer Stefan Kuntz wäre der Einzug in die KO-Runde das erste Ziel auf dem Weg zur möglichen Medaille, vor dem Turnier sagte Kuntz: „Das erste Ziel ist das Viertelfinale“.

Auf welchen Gegner könnte Deutschland im Viertelfinale treffen? Wer überträgt die Spiele live und im Stream? Wie sieht der Zeitplan aus?

Olympia 2021: Viertelfinale Zeitplan

Da die Gruppenpase des Turniers noch nicht abgeschlossen ist, stehen noch keine festen Partien fest. Wir haben für euch aber alle Infos zu dem Zeitplan von den Viertelfinalspielen.

Samstag, 31. Juli, 10:00 Uhr : Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D Samstag, 31. Juli, 11:00 Uhr : Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B Samstag, 31. Juli, 12:00 Uhr : Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C Samstag, 31. Juli, 13:00 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

Olympia 2021: Auf welche Gegner könnte Deutschland im Viertelfinale treffen?

Deutschland muss am Mittwoch, 28.07.2021, gegen die Elfenbeinküste gewinnen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. In einem möglichen Viertelfinale könnte ein Duell mit Spanien oder Argentinien warten. Das Spiel der Deutschen wäre je nach Gruppenplatzierung am Samstag, 31.07.2021, entweder um 10:00 Uhr oder um 12:00 Uhr.

Erreicht Deutschland das Viertelfinale?

Deutschland erreicht das Viertelfinale...

bei einem Sieg.

bei einem Unentschieden, wenn Brasilien mit vier oder mehr Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien verliert.

mit vier oder mehr Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien verliert. bei einem Unentschieden, wenn Brasilien mit drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien verliert und insgesamt weniger Tore geschossen hat als Deutschland.

Deutschland scheidet aus...

bei einer Niederlage.

bei einem Remis, wenn Saudi-Arabien gegen Brasilien nicht mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnt.

bei einem Remis, wenn Saudi-Arabien gegen Brasilien mit drei Toren Unterschied gewinnt und Deutschland insgesamt weniger Tore als Brasilien geschossen hat.

ARD, ZDF oder Eurosport – Werden die Viertelfinals im Free-TV übertragen?

Die Viertelfinalspiele am Samstag werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 10:00 Uhr beginnt die ARD mit der Übertragung des ersten Viertelfinalspiels live.

Olympia 2021 Übertragung: Wer überträgt im Live-Stream?

Die KO-Runde wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partien kann man auch live in der ARD Mediathek verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 31.07.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

ARD Pay-TV: -

- Live-Stream: ARD Mediathek

Olympia 2021 im Fernsehen: Wo werden alle Wettkämpfe übertragen?

Neben dem Fußballturnier gibt es bei den Olympischen Spielen 2021 noch 32 weitere Sportarten in den Wettkämpfen. Unter anderem Handball, Beachvolleyball, Wasserball, Surfen und viele mehr. Alle Infos zur Übertragung der Wettkämpfe in den Disziplinen bei Olympia 2021 findet ihr in diesem Artikel

