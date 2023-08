Die Deutschland Tour ist das wichtigste Etappenrennen im Radsport in Deutschland. In diesem Jahr findet die Tour vom 23. bis 27. August statt. Das Rennen hat nicht die gleiche sportliche Bedeutung wie etwa die Tour de France, die Giro d’Italia oder die parallel stattfindende Vuelta a Espana. Aber auch die Deutschland Tour fasziniert Tausende Radsportfans mit packendem Sport.

Wie sieht die Strecke der Deutschland Tour 2023 aus?

Die Deutschland Tour erstreckt sich über insgesamt 724 Kilometer. Sie beginnt in St. Wendel und endet in Bremen. Nach einem sehr kurzen Prolog zum Auftakt erwarten die Fahrer drei hügelige Etappen. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, Etappen mit einem Klassiker-Profil zu gestalten, um ein besonders spannendes Rennen zu gewährleisten. Insbesondere das anspruchsvolle Finale in Winterberg am dritten Renntag wird für den Kampf um die Gesamtwertung von großer Bedeutung sein. Zum Abschluss ist in Bremen ein Massensprint zu erwarten.

Zeitplan und Etappen der Deutschland Tour 2023

Wann werden die Etappen gefahren? Das ist der Etappen-Zeitplan der Deutschland Tour 2023 im Überblick:

Übertragung im TV & Stream: Wo gibt es die Deutschland Tour 2023 live zu sehen?

Seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 2018 wird die Deutschland Tour sowohl von ARD, ZDF als auch von lokalen Sendern übertragen.

Wer also keine Zeit hat, das Rennen an der Strecke zu verfolgen, kann auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausweichen, die abwechselnd jede Etappe der Deutschland Tour 2023 live übertragen. Geplant ist täglich ein ein- bis zweistündiges Live-Programm im TV und Live-Stream. Den Prolog zeigt der SR. Außerdem überträgt der Privatsender Eurosport die Deutschland Tour.

Die TV-Zeiten bei der Deutschland Tour 2023 im Überblick:

Welche Teilnehmer gehen bei der Deutschland Tour 2023 an den Start?

Insgesamt gehen 20 Teams bei der Deutschland Tour ins Rennen. Zehn Mannschaften aus der World Tour (WTT) haben sich bereits angekündigt. Komplettiert wird das Fahrerfeld von sechs Teams aus der Pro Tour (PRT), der „zweiten Liga des Radsports“ und vier Kontinental-Teams aus Deutschland, die jedoch erst nach den Deutschen Meisterschaften ihre Einladung erhalten.

Folgende Teams nehmen an der Deutschland Tour 2023 teil:

Bora-Hansgrohe (WTT)

Alpecin-Deceuninck (WTT)

Bahrain-Victorious (WTT)

Ineos-Grenadiers (WTT)

Intermarché - Circus - Wanty (WTT)

Movistar Team (WTT)

Soudal - Quick-Step (WTT)

Team DSM (WTT)

Trek Segafredo (WTT)

UAE Team Emirates (WTT)

Israel PremierTech

Lotto Dstny

Q36.5 Pro Cycling Team

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

Uno-X Pro Cycling Team

In der Regel wird die Entscheidung darüber, welche Fahrer von den Teams nach Deutschland gebracht werden, erst kurz vor dem Rennen getroffen. In der Vergangenheit haben die Teams jedoch oft einige ihrer besten Fahrer mit zur Deutschland-Rundfahrt genommen.

Im letzten Jahr kamen deutsche Top-Fahrer wie der Rundfahrt-Spezialist Emanuel Buchmann, und Nils Politt an den Start. Aber auch internationale Fahrer aus der Weltspitze wie der niederländische Europameister Fabio Jakobsen, der Australier Caleb Ewan, der Franzose Romain Bardet oder der kolumbianische Ex-Tour-Champion Egan Bernal waren 2022 dabei.