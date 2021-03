Am Mittwoch, den 31.03.2021, tritt Deutschland in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Nordmazedonien an. Nach dem geglückten Quali-Start mit einem souveränen 3:0 gegen Island und einem etwas knapperen 0:1 Sieg gegen Rumänien steht nun das dritte Qualifikationsspiel für die deutsche Nationalmannschaft an. Nordmazedonien ist mit einer Niederlage gegen Rumänien und einem Sieg gegen Liechtenstein in die Qualifikation gestartet.

Wo wird die Partie zwischen Deutschland und Nordmazedonien live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des Länderspiels, erfahrt ihr hier.

Deutschland gegen Nordmazedonien: WM Quali, Datum, Spielort

Deutschland trifft im dritten Spiel der WM-Quali 2022 am 31.03.2021 auf Nordmazedonien. Das Länderspiel findet um 20:45 Uhr in Duisburg statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Nordmazedonien

Wettbewerb: WM-Qualifikation 2022

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 31.03.2021, 20:45 Uhr

Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Deutschland vs. Nordmazedonien: Übertragung live im Free-TV auf RTL

Die WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Nordmazedonien wird live und in voller Länge im Free-TV auf RTL übertragen. Die Vorberichte mit allen wichtigen Infos zur Begegnung beginnen um 20:15 Uhr und werden von Florian König moderiert. Unterstützt wird er von Uli Hoeneß, der beim Quali-Auftakt der Nationalmannschaft sein Debüt als RTL-Experte feierte. Zum Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr übernimmt dann Kommentator Marco Hagemann zusammen mit Experte Steffen Freund.

Livestream auf DAZN: Deutschland gegen Nordmazedonien live im Stream

Das Länderspiel wird nicht nur im TV übertragen. Auch im Internet ist die Begegnung zu sehen. Das Streamingportal TVNow bietet die WM-Qualifikation in voller Länge im Livestream an. Im Anschluss an die Partie stehen zudem Analysen, Highlights und die gesamte Partie in voller Länge auf zum Abruf zur Verfügung.

Da der Livestream zum Premium-Inhalt zählt, ist dieser kostenpflichtig. Nach einer 30-tägigen kostenfreien Phase kostet das Abonnement bei TVNow 4,99 Euro im Monat.

Alle Zuschauer, die kein TVNow Abonnement haben, können die Partie alternativ auch auf DAZN verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung am 31.03.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: RTL (ab 20:15 Uhr)

Pay-TV: -

Fußball im TV und Stream: Wer überträgt alle Spiele der WM-Quali am 31.03.2021?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV kostenlos übertragen. Doch alle anderen Quali-Spiele sind nicht im deutschen frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Lediglich DAZN überträgt alle Spiele der WM-Quali live und in voller Länge. Die Übertragung startet auf DAZN jeweils ein paar Minuten vor dem Anpfiff.