Am heutigen Mittwoch, 02.06.2021, findet das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark statt. Vor der anstehenden Fußball-Europameisterschaft will die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw noch einmal ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Das DFB-Team trifft mit den Dänen auf ein formstarkes Nationalteam. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand hatte in den letzten zehn Partien nur gegen den Weltranglistenersten aus Belgien das Nachsehen.

Wo wird die Partie zwischen Deutschland und Dänemark live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des Freundschaftsspiels, findet ihr hier.

Länderspiel – Deutschland gegen Dänemark: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Deutschland trifft neun Tage vor der EM, am 02.06.2021, auf Dänemark. Das Testspiel findet um 21 Uhr in Innsbruck im Tivoli-Stadion Tirol statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick

Teams: Deutschland, Dänemark

Wettbewerb: Länderspiel, Freundschafsspiel

Datum und Uhrzeit: 02.06.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Tivoli-Stadion Tirol, Innsbruck

Zugelassene Zuschauer: keine

Schiedsrichter: Julian Weinberger (Österreich)

Fußball-Länderspiel heute live im TV: Wer überträgt das Testspiel Deutschland gegen Dänemark?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark wird ab 20:15 Uhr (Anpfiff 21:00 Uhr) im Free-TV auf RTL übertragen. Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Wer zum Anpfiff noch unterwegs ist, kann sich das Spiel auch im Radio anhören. DFB Fan Club Radio, Inforadio und WDR werden euch auf dem Laufenden halten.

Live-Stream auf DAZN und TVNow: DFB-Testspiel gegen Dänemark heute live im Stream

Das Spiel wird nicht nur im TV übertragen. Das Länderspiel kann man auch auf dem Streamingportal TVNow ansehen. Die Zuschauer, die über kein TVNow Abonnement verfügen, können das Spiel zudem auf DAZN verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung am 02.06.2021 noch einmal im Überblick

Free-TV: RTL

Pay-TV: -

Kostenloser Stream: So könnt ihr das Länderspiel der Nationalmannschaft gratis sehen

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr zudem das Champions League Finale 2021 völlig kostenlos im Live-Stream verfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

Fußball EM 2021: Alle Infos zur Europameisterschaft „EURO 2020“

Am 11. Juni fällt der Startschuss für die 16. Austragung der Fußball-Europameisterschaft. Eigentlich hätte die EM 2021 vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden sollen, doch Corona machte der UEFA einen Strich durch die Rechnung. Nun startet das Turnier unter dem ursprünglichen Motto „Euro 2020“ ein Jahr später mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Alle weiteren Infos zur EM 2021 bekommt ihr hier:

Den Spielplan zur Europameisterschaft bekommt ihr hier in der Übersicht und als PDF-Download:

