Im Viertelfinale des Handball-Turniers bei Olympia 2021 treffen Deutschland und Ägypten aufeinander.

Wer übernimmt die Übertragung der Partien im TV und Livestream?

Alle Infos zum deutschen Handball-Kader und der Viertelfinals im Überblick.

Die deutschen Handballer starten voller Tatendrang in die K.o.-Runde. "Wir sitzen jetzt am Tisch, an dem der Kuchen verteilt wird. Und wir haben Hunger", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID vor dem Viertelfinale gegen Afrikameister Ägypten am Dienstag: "Im Viertelfinale gibt es das Stück Torte, danach wartet noch die Sahne und dann die Kirsche. Ich glaube fest an diese Mannschaft."

Handball Olympia 2021 Viertelfinale – Deutschland gegen Ägypten: Übertragung, Spielort, Spieler

Spiel: Deutschland gegen Ägypten

Deutschland gegen Ägypten Turnier: Handball Olympiaturnier 2021

Handball Olympiaturnier 2021 Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Termin: Dienstag, 3. August 2021

Dienstag, 3. August 2021 Uhrzeit: 13:45 Uhr (MESZ)

13:45 Uhr (MESZ) Ort: Yoyogi National Stadium, Tokio

Yoyogi National Stadium, Tokio Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream im ZDF und auf Eurosport

live im Free-TV und Gratis-Stream im ZDF und auf Eurosport Zugelassene Zuschauer: /

Übertragung Deutschland Ägypten: ARD oder ZDF? Wer überträgt das Handball-Viertelfinale im Free-TV?

Das Olympia-Viertelfinale im Handball zwischen Deutschland und Ägypten am Dienstag, 03.08.2021, um 13:45 Uhr (MESZ) wird live und in voller Länge im kostenlosen Fernsehen im ZDF übertragen.

Deutschland gegen Ägypten: Das ist der deutsche Kader im Handball bei Olympia 2021

Tor: Silvio Heinevetter, Johannes Bitter, Andreas Wolff

Die Torhüter der deutschen Mannschaft Johannes Bitter (links) und Andreas Wolff überzeugen beim Turnier mit starken Leistungen.

© Foto: Swen Pförtner/dpa

Rückraum : Finn Lemke, Julius Kühn, Paul Drux, Kai Häfner, Juri Knorr, Philipp Weber, Steffen Weinhold, Philipp Weber

: Finn Lemke, Julius Kühn, Paul Drux, Kai Häfner, Juri Knorr, Philipp Weber, Steffen Weinhold, Philipp Weber Außen : Timo Kastening, Marcel Schiller, Uwe Gensheimer, Tobias Reichmann

: Timo Kastening, Marcel Schiller, Uwe Gensheimer, Tobias Reichmann Kreis: Johannes Golla, Hendrik Pekeler, Jannik Kohlbacher

Das sind die Viertelfinalpartien im Handball bei Olympia 2021 in Tokio am 03. August

Frankreich gegen Bahrain (02:30 Uhr MESZ)

Schweden gegen Spanien (06:15 Uhr MESZ)

Dänemark gegen Norwegen (10:00 Uhr MESZ)

Deutschland gegen Ägypten (13:45Uhr MESZ)

Vorzeitiges Olympia-Aus für Handball-Ersatzmann Reichmann

Für Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann sind die Olympischen Spiele in Tokio vorzeitig beendet. Der Rechtsaußen vom Bundesligisten MT Melsungen wird am Dienstag ohne einen Einsatz die Heimreise antreten, teilte der Deutsche Handballbund mit. Grund dafür sind die olympischen Regeln, wonach der Ersatzmann im Olympia-Kader mit Beginn der K.o.-Runde nicht mehr nominiert werden kann. „Mir war klar, was auf mich zukommt. Natürlich bin ich traurig und enttäuscht, dass die Olympischen Spiele für mich so verlaufen sind – nah dran, aber doch nicht richtig dabei“, sagte Reichmann am Montag.

Handball Kader Deutschland Ersatztorwart Silvio Heinevetter bleibt beim Team

Silvio Heinevetter bleibt dagegen vorerst in Tokio. Der 36-Jährige dürfte im Falle einer Verletzung von Andreas Wolff oder Johannes Bitter, die im Turnier das deutsche Torhüter-Gespann bilden, in einem möglichen Medaillenspiel ins Aufgebot rücken. Reichmann und sein Vereinskollege Heinevetter durften in Tokio nicht bei der Mannschaft wohnen und nur am Training teilnehmen. „Beide sind auch mit Abstand Teil unseres Teams und haben großen Sportsgeist gezeigt. Das verdient riesigen Respekt“, sagte Kromer.