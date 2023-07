Am „FilmMittwoch im Ersten“ gibt es dieses Mal etwas zum Lachen: In der Komödie „Der König von Köln“, die am 12.07.2023 ausgestrahlt wird, findet sich ein Bauamtsbeamter in der Welt der Zwielichts wieder und bekommt nach anfänglichen Genüssen Gewissensbisse.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der König von Köln“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im Dezember 2019 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am 12. Juli 2023 zur Primetime. In der darauffolgenden Nacht wird er dann noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 12.07.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 13.07.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Der König von Köln“ in der ARD-Mediathek?

Wer die Satire zum Sendetermin verpasst, sollte Glück haben: Die Filme der Mittwochsreihe stehen für gewöhnlich nach der Ausstrahlung noch für einen gewissen Zeitraum kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Worum geht es in „Der König von Köln“?

Andrea Di Carlo, ein einfacher Beamter des Bauamts, wird zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt ordentlich dazu verdienen wollen. Ehe er sich versieht, bekommt der baldige Zweifach-Vater gewisse Bequemlichkeiten und merkt, dass das Leben im Semilegalen gar nicht so schlecht ist. Doch sitzt ihm schon bald eine junge Staatsanwältin im Nacken. Er wird gezwungen sich zu entscheiden, auf wessen Seite er steht: Bei denen, die machen, was sie wollen oder denen, die wollen, was sie machen.

Der Baudezernent Stüssgen (Joachim Król, r.) und Andrea di Carlo (Serkan Kaya, l.) haben ein bisschen zu viel gefeiert und müssen jetzt dafür die Strafe zahlen.

© Foto: WDR/Frank Dicks

Die Besetzung von „Der König von Köln“ im Überblick

Joachim Król schlüpft in die Rolle des Beamten Lothar Stüssgen, der am Anfang des Films verhaftet wird, da sein Angesteller Andrea Di Carlo, gespielt von Serkan Kaya, reinen Tisch macht. Wer darüber hinaus im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Rainer Bock – Josef Asch

Joachim Król – Lothar Stüssgen

Serkan Kaya – Andrea Di Carlo

Jörg Hartmann – Thomas Middeldorf

Judith Engel – Valerie Dickeschanz

Ulrich Brandhoff – Nikolaus von Hoppenheim

Eva Meckbach – Alina Behrens

Katrin Röver – Simone Di Carlo

Ernst Stötzner – Alfred von Hoppenheim

Jörn Hentschel – Rösser

Corinna Nilson – Jackie

Guido Renner – Strüwer

Roland Silbernagl – Banker

Martin Horn – Dr. Kemper

Klaus Neumann – Stellvertretender Bürgermeister

Doris Plenert – Kollegin Roswitha

Vico Magno – Leon

Jonas Baeck – Polizist

Jean-Luc Bubert – Kollege von Andrea

Johanna Wieking – Kellnerin

Felix Vörtler – Vogeler

Wann und wo wurde „Der König von Köln“ gedreht?

Gedreht wurde die Filmsatire an 24 Drehtagen zwischen Oktober und November 2018. Drehort war dabei Köln und Umgebung. Wo genau in der Stadt des Karnevals gefilmt wurde, ist nicht bekannt.